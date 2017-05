La Universitat insiste en sacar a los okupas «pacíficamente» del Luis Vives sin pedirlo al juez

valencia. La Universitat de València (UV) sigue sin solicitar en la vía judicial el desalojo del colegio mayor Luis Vives de Valencia, tomado por okupas tras los diferentes asaltos sucedidos desde el pasado 1 de mayo. Así lo confirmaron fuentes de la institución académica tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer. Los responsables de la UV siguen confiando en lo que denominan «la solución pacífica» a un problema que ya se perpetúa casi durante un mes. Su opción pasa por convencer a los okupas a través de mediadores para que abandonen el histórico edificio, cerrado desde hace media década como consecuencia de sus problemas estructurales.

Este posicionamiento, que ya se conocía pero ayer acabó formalizado en el Consejo, fue aprobado por 37 votos a favor y uno en contra. Según el texto en el que se plasma la decisión, la UV expresa su «rechazo a la ocupación de este edificio emblemático».

Resalta en el mismo punto que se trata de un Bien de Interés Local e insiste en su derecho de «poder disponer libremente de los espacios e instalaciones que forman parte del servicio público que es la Universitat de València».

Sin embargo, en vez de hacer valer sus derechos legítimos vulnerados pidiendo al juez un desalojo, se opta por «continuar con los esfuerzos de diálogos ya iniciados», en aras de una «desocupación pacífica». Y aquí la UV remarca que los okupas están «poniendo en riesgo su integridad física, teniendo en cuenta que el edificio presenta deficiencias estructurales».

Termina el acuerdo del Consejo de Gobierno insistiendo en el «compromiso» de la institución en recuperar el colegio mayor «para usos universitarios». Y achaca la falta de una rehabilitación y el actual estado de abandono que sufre la construcción al «contexto de graves restricciones económicas y financieras a las que se ha visto y se ve sometida la Universitat».

A preguntas de LAS PROVINCIAS, fuentes de la UV explicaron que la institución está personada en la causa judicial abierta tras la okupación, pues la 'conquista' del Luis Vives por el grupo La Ingobernable fue denunciado en su día por la Universitat. Al mismo tiempo, se han presentado ante el juez informes técnicos que avalan los problemas arquitectónicos del inmueble y el consiguiente riesgo para los intrusos que se han apropiado de él.

No obstante, de ahí no pasa la UV a la hora de defender sus derechos en sede judicial. Al menos, de momento. El propio delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ya aclaró en qué posición se encuentra la Policía Nacional en el asunto: «Estamos a lo que nos diga el juez». Sin autorización judicial no puede haber desalojo por la fuerza y ese paso no se producirá a no ser que la Universitat lo exija. Y en este panorama, los okupas se han hecho fuertes. Tras herir a dos vigilantes de seguridad en una de las tomas del Luis Vives, protagonizaron un asalto masivo al edificio con un centenar de jóvenes el pasado 12 de mayo.