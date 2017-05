Oltra se vuelve a lavar las manos

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, evitó ayer hacer autocrítica sobre la gestión o vigilancia que su departamento ha llevado a cabo durante estos últimos dos años en relación a algunos centros de menores públicos o concertados de la Comunitat que, en las últimas semanas, se han visto envueltos en presuntos casos de mala atención a los internos o con instalaciones deficitarias. Tras el caso del centro de Segorbe, en el que Oltra culpó a la Abogacía de la Generalitat de desconocer los informes de la fiscalía (pese a que el ministerio fiscal envió dos veces el informe directamente a la conselleria), ahora la vicepresidente achaca a la empresa que gestiona el de Buñol de las deficiencias que presenta.

En concreto, y a raíz del anunciado cierre del centro de recepción de menores de Monteolivete, en Valencia, porque no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad (dos años después de que Oltra dirija el departamento), la conselleria programó el traslado de los internos a otras instalaciones de la provincia, ubicadas en la Pobla de Vallbona, Burjassot o Buñol. Pero, precisamente sobre este último centro de acogida, acaba de hacerse público un informe suscrito en febrero de 2016 por los representantes sindicales de CCOO, UGT e Intersindical Valenciana (miembros del Comité de Salud Laboral y delegados de prevención de la citada conselleria) en el que se pone de manifiesto una batería de deficiencias que también sufre el centro, como ventanas atornilladas y mosquiteras con agujeros, humedades, cámara frigorífica estropeada, lavabos sin pomos, llaves eléctricas o detectores de humos rotos o falta de extintores, entre otras.

Sobre ello, Oltra resaltó que no son deficiencias estructurales y que es la empresa concesionaria la que tiene que mantener el centro en condiciones óptimas. Añadió que el contrato con esta entidad se firmó a principios de 2015 y finaliza el próximo mes de junio y que la empresa «no quiere continuar» con la gestión, porque «hizo una bajada tan grande de precio que está perdiendo dinero todos los meses». «Nos lo trasladaron, pero no podemos arreglar un contrato que viene mal parido». En esta línea, admitió que la Generalitat está obligada a inspeccionar todos los centros acreditados, pero que no hace falta decirle a la empresa que haga lo que se firmó en el contrato. Asimismo, quitó importancia a los desperfectos que presenta el citado centro de Buñol. «Puede que la nevera no funcione, pero nos puede pasar a todos. La tienen que arreglar o comprar otra», resumió. En cualquier caso, advirtió que no se devolverá la fianza a la empresa que gestiona el centro hasta que no subsane todas las deficiencias.

«Lo estamos arreglando»

Oltra insistió en que en estos dos últimos años «lo que ha pasado es que lo estamos arreglando, estamos reordenando el sistema», con el nuevo plan de infancia. «Estos años hemos hecho el diagnóstico y darnos cuenta hasta qué punto estaba mal el sistema», indicó.

La consellera realizó estas declaraciones ayer después de reunirse con representantes de las entidades de infancia de Unicef, Save The Children, Cáritas y Cruz Roja y presentarles el nuevo modelo de acogimiento residencial y protección infantil previsto por el Consell. Después del encuentro, el responsable de Save The Children en la Comunitat, Rodrigo Hernández, en nombre del resto de entidades, que se «depuren responsabilidades» si se confirman el «maltrato institucional hacia los niños» en los centros de menores, tras los casos de supuesto maltrato en un centro de Segorbe y falta de mantenimiento de Monteolivete y Buñol.

Ante esta solicitud, la consellera replicó que, en relación a los presuntos maltratos de Segorbe, «ya está en fiscalía», mientras que la conselleria ya había activado el traslado de los menores a otros centros valencianos.