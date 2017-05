«Podrán bloquear los frenos de todos los coches de una marca»

No sólo en las trincheras de la cíberseguridad, entre los especialistas 'ejecutivos' del combate contra los virus y los 'ransomware. También en el ámbito académico, donde se forman los futuros soldados de la guerra 3.0 se percibió la irrupción del Wannacry como un 'ciberapocalipsis'. «A pesar de que la dimensión del ataque del día 11 fue grande, yo llegué a pensar que el ataque aún iba a tener una dimensión mayor. Algo así como un 'Ciber Apocalipsis'. Lo señala Manuel Esteve, catedrático de la Politécnica de Valencia y director del máster en Inteligencia de Seguridad, Ciberdefensa y Protección de Infraestructuras Críticas, quien deja clara la accesibilidad que padecemos: «Somos vulnerables incluso a través del bluetooth del móvil».

El catedrático minimiza incluso la importancia del Wannacry, como hacen los expertos en ciberseguridad: «Ni siquiera es el comienzo. Ha habido ataques mucho más demoledores, aunque menos conocidos porque han tenido una extensión menor. Los ataques a las infraestructuras críticas de un país, por ejemplo presas, sistemas de distribución de energía, puertos, aeropuertos., pueden sumirlo en el caos. Por no hablar de los daños económicos. La vulnerabilidad de los dispositivos pertenecientes a lo que conocemos como 'Internet of Things' sería, como he dicho antes, apocalíptico: imaginemos el bloqueo simultáneo de los frenos de todos los coches de una marca.

Desde la Universidad Europea, Antonio Ibáñez, profesor colaborador del máster universitario en Seguridad de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, recuerda antecedentes como «Redcode, Nimda o IloveU, que afectó alrededor de 50 millones de ordenadores a nivel mundial». La imagen de piratas informáticos como un grupo minoritario, casi una panda de chiflados, es antigua como incorrecta. «Los hackers ya no son un grupo de frikis con ganas de llamar la atención desde un PC en su casa. Se trata en muchas ocasiones de organizaciones altamente cualificadas con claros objetivos, principalmente económicos o políticos. Como ciudadanos debe preocuparnos y debemos exigir que los gobiernos e instituciones estén preparados para prevenir, detectar y responder a ataques ciberterroristas que puedan poner en peligro infraestructuras o servicios críticos», señala el docente de la Europea.

'Tron' y 'Juegos de guerra'

Ellos también trastearon de niños y fraguaron su carrera informática entre chips y cables. «Dos películas me marcaron: 'Tron', donde un programador de juegos se introduce en su propio juego, y 'Juegos de Guerra', donde un niño entra el sistema informático del Pentágono (con un modem telefónico que hace 30 años que ya no existen) y detiene la Tercera Guerra Mundial», recuerda Esteve. El pequeño Ibáñez «destripaba cualquier cacharro que cayese en mis manos y programaba mis primeras aplicaciones para Commodore y Amstrad».

El catedrático de la Politécnica subraya la 'cyber awareness', «tener conciencia cíber, igual que nos ponemos el cinturón de seguridad en los coches, acostumbrarnos a tener hábitos informáticos saludables». Desde la Europea, Ibáñez coincide: «Debemos conocer los peligros que supone vivir en una era digital donde toda nuestra información está en la nube, cualquier dispositivo está conectado a la red y tenemos acceso a cualquier servicio a golpe de click».