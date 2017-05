Marzà desoye el clamor de padres y colegios y elimina 27 aulas concertadas

Ni las manifestaciones de protesta, ni las alegaciones y argumentaciones de padres y colegios han hecho que el conseller de Educación, Vicent Marzà, cambie una coma en su política. La supresión de aulas concertadas de Bachillerato se consumó ayer de forma oficial. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la resolución definitiva sobre los conciertos para el próximo curso en la Comunitat. Si en la propuesta inicial la Conselleria de Educación suprimía 30 aulas de Bachillerato, la decisión final ha sido prácticamente la misma.

El departamento que dirige Marzà tan sólo ha aceptado las alegaciones de tres centros, de forma que definitivamente eliminará 27 aulas de primero de Bachillerato. Los colegios que se han salvado in extremis son el de Dominicos-San Vicente Ferrer de Valencia, el Mater Dei de Castellón y Salesianos de Alicante, a los que la conselleria les ha aceptado las alegaciones. En el caso de Dominicos, Educación no le valoró uno de los criterios de preferencia. De esta forma, en lugar de 24 colegios afectados por la supresión de aulas, la resolución definitiva de la Conselleria deja en 21 los colegios afectados por la eliminación de los conciertos. Es decir, que durante el periodo de alegaciones prácticamente no se ha producido ningún cambio respecto a la propuesta inicial de Educación pese a las protestas de familias y colegios en defensa de la libertad de enseñanza, como la manifestación con 40.000 personas del pasado 6 de mayo en Valencia. La decisión puede ser recurrida en reposición o por la vía contencioso administrativa. Para el recurso de reposición ante el conseller de Educación, Vicent Marzà, hay un plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOGV, mientras que el plazo es de dos meses si se plantea un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Suspensión cautelarísima

De hecho, el colegio La Purísima de Valencia, al que Educación suprime sus aulas de Bachillerato ha acudido directamente a los tribunales y ha pedido al TSJ la suspensión cautelarísima de la medida hasta que se resuelva el recurso presentado contra la desestimación de su solicitud para mantener el concierto en esta etapa educativa.

En total, los colegios que pierden el concierto de Bachillerato en la provincia de Alicante son siete: el Calasancio, la Inmaculada Jesuitas, Altozano, Maristas, La Salle de Alcoy, Sagrada Familia de Elche y Aitana, también de Elche.

En Valencia, los centros concertados que pierden algún aula de Bachillerato son La Purísima de Alzira, María Inmaculada de Carcaixent, Domus de Godella, El Armelar y el Santo Tomás de Aquino de Paterna y El Vedat de Torrent. En la capital se han quedado sin alguna unidad El Pilar, las Esclavas, San José de Calasanz, Santa Ana, Guadalaviar, La Purísima Franciscanas, Loreto y Santísima Trinidad.