El PP critica la «falta de gestión» del Consell

El coordinador de política social del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, afirmó ayer sábado que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, «ha perdido los papeles con sus mentiras y ha dejado claro que no sabe gestionar. Sólo está pendiente de ir de plató en plató, pero no de trabajar». Además, considera que «debe pedir perdón por los centros de menores».

Para Zaplana, «no puede ser que ante unas circunstancias como las que estamos conociendo en los últimos días, y que ella misma hace públicas, tengan la culpa los centros de menores que llevan seis meses sin cobrar».

«La Fiscalía que no le pasa informes, el Síndic de Greuges por sus quejas, el delegado del gobierno, el PP, el alcalde de L'Eliana, los vecinos, la Abogacía de la Generalitat que no tiene en cuenta la organización de su conselleria, las monjas de Segorbe, los técnicos. Todo el mundo tiene culpa menos ella», añadió el coordinador popular. Añadió que Oltra «debería reflexionar porque hay una parte de responsabilidad política que tiene que asumir».

En su opinión, la responsable de Igualdad «tiene que empezar a determinar las responsabilidades políticas en su conselleria, donde no se encuentran los papeles de la Fiscalía, no se ejecutan tres millones de euros y donde ella misma ha pasado de cuatro asesores a 12».

«Esto no es un 'tetris'»

Zaplana ve en su postura «una especie de huida hacia adelante para no asumir sus responsabilidades y ocultar con mentiras su incapacidad en la gestión». «Esto no es un juego, esto no es un 'tetris' como dijo, es el bienestar de las personas más desfavorecidas de la sociedad y ella debería tomárselo más en serio», subrayó.

Zaplana advirtió que no le va a hacer callar con sus «amenazas» y ha insistido en el derecho del PP de poner en valor su gestión, «sobre lo que ella miente». «Vamos a estar al lado de los niños, que es lo que realmente importa».