La pública opta por el valenciano y la concertada por los niveles de castellano

La gran mayoría del alumnado que en los últimos años ha estudiado en Valencia ciudad lo ha hecho con el castellano como lengua base. Sin embargo el mapa escolar cambiará de manera radical el curso que viene con la aplicación del nuevo modelo lingüístico, el que vincula la enseñanza en valenciano con una mayor exposición al inglés. Precisamente ayer Alicante fue el escenario de una nueva manifestación contra el decreto que regula los programas a implantar que reunió a miles de participantes.

En cuanto a la capital de la Comunitat, según los datos oficiales que publica la conselleria en su web, en el 2017-2018 crecerá claramente el número de centros que apuestan por los niveles que se basan en el valenciano, o lo que es lo mismo, en los que el castellano se reduce al mínimo que marca la legislación estatal. El aumento lo protagoniza la escuela pública, pues se convierte en la opción mayoritaria (niveles avanzados), mientras que la red concertada mantiene su preferencia por los programas donde el castellano es claramente dominante (básicos) o tiene un poco más de presencia que la lengua propia (intermedios) en el cómputo lectivo semanal.

La nueva organización lingüística empieza a aplicarse en septiembre en Infantil. Casi todos los centros lo harán en los tres cursos de la etapa, si bien Educación ha permitido excepciones para que llegue sólo a las aulas de tres años, con la idea de que se adapten el resto de niveles en los años sucesivos.

Centrándose en esta etapa, de los 81 colegios concertados que la ofrecen, 18 aplicarán el programa Básico 2 (22,2%), 32 el Intermedio 1 (39,5%), 25 el Intermedio 2 (30,8%), 4 el Avanzado 1 (4,9%) y 2 el Avanzado 2 (2,4%). Entre los 93 públicos la distribución es distinta. El Básico 2 se implantará en 3 (3,2%), el Intermedio 1 en 18 (19,3%), el Intermedio 2 en otros 18 (19,3%), el Avanzado 1 en 47 (50,5%) y el Avanzado 2 en 7 (7,5%). En varios de los distritos de escolarización casi toda la red aplicará estos últimos. Es decir, apostará por la docencia en valenciano.

En Infantil, al no existir asignaturas, el decreto se refiere a tiempos de exposición a cada lengua en función del nivel elegido. Varía el peso de las oficiales, mientras que el inglés ocupa entre dos y cuatro horas a la semana, a decisión del centro. En el Básico 2, de las 21 horas y 15 minutos que conforman el horario lectivo efectivo (sin los patios), cuatro serán en la lengua autonómica y entre trece y cuarto y quince y cuarto en castellano. En el Intermedio 1 se pasa a ocho en valenciano y a entre once y cuarto y nueve y cuarto en español. El Intermedio 2 cambia ligeramente, pues el valenciano oscila entre ocho y nueve. El castellano, en función del peso dado a la lengua propia y al inglés, va de las ocho y cuarto a las once y cuarto. Los avanzados 1 y 2 son iguales: cuatro en español -que se pueden suprimir- y entre trece y cuarto y quince y cuarto en valenciano.

El nivel elegido por los centros se irá implantando en Primaria en próximos cursos, salvo aquellos centros que se adelanten, que son varios en la capital. La filosofía es similar: a medida que el nivel es más elevado gana peso el valenciano, con más asignaturas, y también el inglés. Por hacer una traslación de la situación actual, los programas de castellano vigentes se han transformado en Básicos 1 y 2 o en el Intermedio 1. Y el que se basa en el valenciano se convierte en el Avanzado 1. Los centros debían elegir si seguían como hasta ahora mediante estas equivalencias o avanzaban, que es lo que ha sucedido en la red pública.

Protesta multitudinaria

El rechazo al modelo ha sido acusado en Alicante, que ayer acogió otra manifestación contra el decreto que lo regula, y llegó a ser multitudinaria. Fuentes de la organización cifraron la asistencia en unas 20.000 personas, si bien la policía rebajó el dato a 6.000, según recogió Efe.

La protesta fue impulsada por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, integrado por la confederación de Apas Covapa -que incluye a la federación de la pública mayoritaria en la provincia-, la Concapa, la más representativa de la concertada, y la asociación Idiomas y Educación. La entidad, que denunció que la norma «discrimina» a la enseñanza en castellano, contó con el apoyo de políticos como Isabel Bonig (PP) o Marta Martín (CS).

«No queremos un decreto que etiquete a los alumnos en básicos, intermedios y avanzados en función de la carga en castellano o valenciano», dijo Julia Llopis, de Concapa. Ramón López, de Covapa, pidió la dimisión de Marzà por «olvidar que los primeros responsables de la educación son los padres», mientras que desde Idiomas y Educación defendieron «la derogación absoluta del decreto» al considerar que esconde «un proceso de inmersión».