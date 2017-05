Todos los colegios públicos que tienen aula de 2 años en la Comunitat Valenciana

De las 27 aulas nuevas en Infantil de 2 años, 10 corresponden a la provincia de Alicante, 9 de ellas en centros que no tenían y una más en el CEIP El Nuevo Almafrà de Elda, que ya contaba con una y ahora suma otra. En la de Castellón, las 6 aulas que se establecen nuevas son todas en centros educativos que no tenían. En la demarcación de Valencia se abrirán 10 aulas en centros educativos que no tenían y una más en el CEIP Sant Vicent de Llíria, que ya tenía una.

Nuevas aulas

En cuanto a las comarcas de Alicante tendrán aulas nuevas para el próximo curso los siguientes centros educativos que hasta ahora no contaban con ninguna aula de 2 años: Altea (CEIP El Blanquinal); Benidorm (CEIP Aitana y CEIP Vasco Núñez de Balboa); Finestrat (CEIP Balcó de Finestrat); Ibi (CEIP Poeta Pla i Beltrán); Polop (CEIP Sant Roc); Santa Pola (EI Joanot Martorell) y Torrevieja (CEIP Habaneras i CEIP Nuestra Señora del Rosario).

En las comarcas de Castellón: Albocàsser ( CEIP Joan de Brusca); Benassal (CEIP Alcalde Fabregat); Castelló de la Plana (CEIP L'Illa); Lucena del Cid (CEIP Comtessa de Llucena; la Vall d'Uixó (CEIP Blasco Ibáñez); y Vinaròs (CEIP Jaume I).

En Valencia: Alfafar (CEIP La Fila); Cheste (CEIP Francisco Giner de los Ríos); Moncada (CEIP Dr. Vicente Trenco); Ontinyent (CEIP Rafael Juan Vidal); Riola (CEIP Miguel Hernández); Valencia (CEIP Les Arenes y CEIP Malva-rosa); Villanueva de Castellón (CEIP Severí Torres); Palmera (Aulario CRA Mondúver-Safor); y Xirivella (CEIP Vicent Tosca).

Centros que ya han aplicado el programa

En cuanto a la provincia de Alicante tienen aulas de 2 años en las siguientes localidades: las localidades de Alicante (CEIP Emilio Varela, CEIP Mora Puchol y El Tossalet); Alcoy (CEIP Romeral, CEIP M. Hernández); Almoradí (CEIP Manuel de Torres); Benidorm (CEIP Puig Campana); Dénia (CEIP Les Vessanes, CEIP Llebeig y CEIP Cervantes); Elda (CEIP Nuevo Almafra); Elche (CEIP Ausiàs March); El Campello (CEIP Rafael Altamira); Novelda (CEIP Alfonso X El Sabio) y Orihuela (CEIP Villar Palasí), Aspe (CEIP La Paloma), Elda (CEIP Miguel Servet, CEIP Santo Negro), Novelda (CEIP Gómez Navarro), Petrer (CEIP La Foia), Xixona (CEIP Eloy Coloma).

En cuanto a las comarcas de Castellón, las localidades que cuentan con aulas de 2 años son: Burriana (CEIP Francesc Roca i Alcide y CEIP Cardenal Tarancón); Castelló (CEIP Bisbe Climent, CEIP Mestre Canós Sanmartín, CEIP Mestre Armelles Doménech y CEIP Blasco Ibáñez); la Vall d'Uixó (CEIP Rosario Pérez y CEIP Ausiàs March); Vilafamés (CEIP Sant Miquel) y Vila-real (CEIP Concepción Arenal y CEIP Carlos Sarthou Carreres).

Finalmente, en Valencia, cuentan con aulas de 2-3 años en las localidades: Alaquàs (CEIP Ciutat de Cremona y CEIP González Gallarza); Carcaixent (CEIP Francesc Pons Bohigues); Ontinyent (CEIP Bonavista y CEIP Martínez Valls), Sagunto (CEIP Vilamari CEIP Maestro Tarazona), Torrent (CEIP Federico Maicas y CEIP San Juan Bautista); Valencia (CEIP Miguel Hernández, CEIP Federico García Lorca, CEIP Nicolau Primitiu y CEIP Padre Manjón y CEIP Les Arts); Xàtiva (CEIP Taquígraf Martí y CEIP Attilio Bruschetti), Algemesí (CEIP Cervantes), Alzira (CEIP Lluís Vives y CEIP Tirant lo Blanc), Alzira-Aigües Vives (CEIP Santa María de Aguas Vivas), Barx (Aulari CRA Mondúver-Safor); Benigànim (CEIP Beata Inés); Canals (CEIP Vicente Rius Guillemes); Fontanars dels Alforins (CEIP Conde de Salvatierra de Álava); Fortaleny (Aulari CRA Ribera Baixa); Llíria (CEIP Sant Vicent Ferrer), Massalavés (CEIP Blasco Ibáñez); Massamagrell (CEIP Obispo Amigó); Paterna (CEIP Antonio Ferrandis); Silla (CEIP San Roque); Vallada (CEIP Ramón Martí Soriano); Vilamarxant (CEIP Horta Major) y Xirivella (CEIP Rei en Jaume).