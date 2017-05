«Me quedé años sin habla tras la masacre nuclear»

Valencia. Todavía ni ellos mismos se explican cómo están vivos. Ellas hablan de suerte y él del destino. Pero 72 años después Seiichiro Mise, Toshiko Tanaka y Kazumi Tsuchida, supervivientes de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, relatan su propia experiencia alrededor del mundo para conseguir la abolición de las armas nucleares. El 12 de abril se embarcaron en el 'Peace Boat' que ayer atracó en Valencia para conseguir que esta se una a la causa.

La historia hecha persona intenta que no se olvide la «barbarie que sufrimos las ciudades japonesas». Mise tenía 10 años cuando estaba tocando el órgano en su casa y sintió un fuerte viento seguido de una luz blanca que derribaba su hogar. «Brillaba más que el sol, instintivamente me cubrí los ojos y las orejas y me tumbé en el suelo antes de ser alcanzado por la explosión», relató ayer a LAS PROVINCIAS.

Sobrevivió al impacto y a las consecuencias nucleares. En cambio, la mitad de sus seres queridos fallecieron por cáncer al sentirse expuestos a la radiactividad. «Estoy sano pero siempre he vivido y vivo con el miedo a que broten en mi las secuelas del ataque. Y como yo, toda mi ciudad», confesó. Por eso piden a Valencia que ayude.

Tanaka ni tiene miedo, ni rencor. Ha viajado a Estados Unidos diez veces porque desea «contagiar de paz al mundo». De camino a la escuela con seis años vivió como «una sola bomba fue capaz de destruir una ciudad entera y manchar la historia de la humanidad», alegó. Graves quemaduras y fiebre alta fueron su «tortura». Tsuchida, en cambio, sufrió un suplicio peor con cuatro años, «me quedé años sin habla tras ver la masacre nuclear», explicó.

Armas nucleares cuyos estragos perduran décadas después, hoy vuelven a la actualidad y amenazan la humanidad. Construir algo para destruir tanto, usando la ciencia y no la conciencia. Hechos con los que las autoridades valencianas no están de acuerdo y así se lo han transmitido a los supervivientes tanto en les Corts, como en el Ayuntamiento de Valencia.