Francisco Mora: «En la financiación, nada ha cambiado del PP al Consell actual»

Francisco Mora afrontar un nuevo mandato como rector de una de las politécnicas más prestigiosas de España. En la campaña ha insistido mucho en una idea: conseguir que el alumnado adquiera competencias que no siempre salen del aula y son muy demandadas en el mercado, como el liderazgo o el emprendimiento. Por eso programas como Generación Espontánea, que ayuda a los chavales a competir en concursos nacionales e internacionales, caldo de cultivo de estas destrezas extracurriculares, será uno de sus ejes vertebrales. En clave externa lanza un aviso al Consell: si mantiene congelada la financiación, que lleva años en los parámetros más bajos de la crisis, se marchitará el sistema universitario público.

- La existencia de un candidato ha condicionado la campaña, con una bajada de la participación.

- Aunque despliegues toda la operativa, acudas a todos los foros para explicarte, la comunidad universitaria está más confiada. Y hace que a algunos colectivos como los alumnos sea más difícil llegar y transmitirles la importancia de votar. Un candidato único aumenta la tranquilidad y la participación es menor.

¿Considera que el no haber tenido rivales supone que la comunidad universitaria ha aprobado la gestión de estos cuatro años?

Quiero verlo así, en positivo. Se han aplicado medidas y puesto en marcha reformas, en nuestro programa incluimos un balance de lo que dijimos y lo realizado. Creo que la comunidad universitaria ha valorado bien este trabajo. Al final son ellos los que las ponen en marcha. Nosotros las podemos plantear, pero es un trabajo colaborativo. Sin la comunidad universitaria no saldrían.

- ¿Cuáles serán las líneas básicas del nuevo mandato?

El gran objetivo formativo es aprovechar los campus como espacios integradores de formación. Aprender haciendo, poner a disposición de los estudiantes una cantidad de actividades para que no sólo aprendan en aulas o laboratorios. Con competiciones o retos científico-tecnológicos, con foros de debate, haciendo deporte, con actividades culturales, facilitándoles prácticas en empresas o la movilidad si quieren ir a otra universidad internacional. Un menú de cosas para que el alumno se anime a estar diez horas diarias en los campus. Y que sean actividades formativas. Qué mejor manera de aprender liderazgo que practicando liderazgo, o comunicación con foros de debate entre centros, o emprendimiento con un espacio singular donde puedes conceptualizar una idea, diseñarla, fabricar el producto y crear la empresa. Todo eso se puede hacer en el campus.

¿Y cómo enganchar al estudiante para que tras su jornada lectiva se anime a seguir formándose?

Tenemos que flexibilizar la presencialidad para que mucha de la actividad académica pase a trabajo en proyectos interdisciplinares. Está demostrado que se aprende mucho y se desarrollan otras competencias paralelas a la científico-tecnológica. Y además, que el alumno tenga más autonomía en su formación, que pueda elegir en qué proyectos se quiere implicar y que con la ayuda del profesor pueda hacer actividades donde disfrute y se apasione.

- En su programa condicionan varias medidas a las disponibilidades presupuestarias. ¿Esperaban más del actual Consell en cuestión de financiación ordinaria?

En 2015, cuando llegaron a la Generalitat, es verdad que en los presupuestos no había margen para actuar. En los de 2016 esperábamos un incremento, empezar a recuperar, ya no decimos ganar. Hablamos de volver a los parámetros de 2010, no pedimos cosas imposibles. Esperábamos un gesto en esa línea y tampoco se produjo. Y en 2017 no entendemos que no se haya incrementado el presupuesto de las universidades cuando ha subido en todas las demás partidas y todas las conselleria han incrementado gastos, lo que me parece bien. El actual Consell, de cara a 2018, tiene que aplicar una mejora sustancial hacia el sistema universitario, que es un buen sistema y desgraciadamente se está quedando infrafinanciado respecto a nuestro entorno. Debe ser sensible y entender que mantener una congelación implicará un deterioro de las universidades públicas.

¿Tienen algún calendario de encuentros para conseguir un nuevo plan de financiación?

Esta semana hubo una reunión de equipos económicos para plantear posicionamientos. De cara a 2018 los rectores aún no la hemos tenido con el equipo de la conselleria para hablar de presupuesto o de lo que debe ser un plan de financiación. Llevamos siete años sin él. Ha habido reuniones antes y se hablaba de lo que se tiene que esbozar, pero no avanzamos.

Entonces, en términos de financiación universitaria, nada ha cambiado desde el PP al Consell actual.

Sí, no ha cambiado, estamos con las mismas cifras.

¿Saben algo del anunciado plan para bajar las tasas?

La conselleria nos ha transmitido que quiere estudiarlo y llevará una propuesta al próximo Consejo Valenciano de Universidades de junio.

- ¿Qué recoge su programa sobre la carrera profesional del personal de administración y servicios?

En 2019 tiene que estar implantada. Lo que pido al Consell es que se adelante un año. La está cobrando ya el personal de la Generalitat y no sabemos por qué se quedó fuera el de las universidades. Es un agravio. Este año nos han dado recursos para abonar un 30% y nos hubiera gustado un porcentaje más alto sabiendo que el resto ya está al 100%.

¿En el nuevo mandato habrá novedades respecto a la antigua Facultad de Agrícolas?

Barajamos varias posibilidades, que se decidirán en cuanto las consellerias de Hacienda y Sanidad estudien las opciones que hemos planteado en relación a la ampliación del Clínico. Nos hemos dado de plazo hasta principios de junio. También puede contemplarse una solución mixta, aprovechando parte como espacio de la universidad. Lo que no nos planteamos es una venta.

¿Valora la posibilidad de aplicar grados de tres años tras el cambio de postura ministerial?

Cualquier título que lleve la palabra 'ingeniería' tiene que ser de cuatro, pero no lo descarto para algunos nuevos, aunque no tengo ninguno encima de la mesa. Desde luego el de Ciencia de Datos no, está configurado para 240 créditos.

Hábleme de la política de becas propias. ¿Prevén alguna novedad?

Hay dos componentes. Las de acción social, que son para atender cuestiones económicas y sobrevenidas para que ningún buen estudiante deje la universidad por esta situación. No lo tendrán que hacer, ni tampoco ha pasado en estos cuatro años. Y luego hay otro perfil. Los mejores de cada grado tienen una beca, y ahora queremos que los mejores expedientes de grado que vayan a hacer un máster en la Politècnica tengan cubierta la matrícula, y si ya tienen beca externa se la ampliaremos con una ayuda económica atendiendo a la excelencia.