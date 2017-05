Las familias numerosas reivindican su importancia

valencia. Familias numerosas de toda la Comunitat se reunirán el próximo 4 de junio en Feria Valencia en el segundo Congreso Autonómico organizado por la Fanucova, federación que representa al colectivo, en colaboración con las cinco asociaciones provinciales. Esta segunda edición, bajo el lema 'Familias Numerosas, la riqueza de ser más', pondrá de manifiesto «la importante contribución que las familias numerosas hacen al conjunto de la sociedad, mostrando las innumerables ventajas y virtudes que supone formar parte o crecer en una familia con dos o más hijos», indicaron desde Fanuvoca.

En el evento, Jaime Pereira, padre de seis hijos y abuelo de 16 nietos, será el encargado de dar la conferencia central titulada 'Los Beatles como fuente de inspiración para la familia' en la que toma como ejemplo a la banda inglesa (su creatividad, su sentido del humor, su pasión por la música) para hacer una reflexión que sirva como fuente de inspiración, y que las familias tomen conciencia de aspectos que pueden ser mejorados en el día a día.

«Pretendemos que los asistentes salgan con un gran chute de positivismo y energía y, precisamente, la mesa redonda y el testimonio de cada uno de sus ponentes no dejará indiferente a nadie», añadieron. En esta línea, y bajo el título 'Familias Numerosas, expertas en el lado positivo de la vida', Rosa Pich, madre de 18 hijos y premio Europeo a la Familia Numerosa de 2016, junto a su hijo Perico Postigo; Susana Lerma, creadora del blog Grow Up With Down; y Estíbaliz Vilar, directora del Colegio María de Iciar, participarán en una mesa redonda para «transmitirnos esa dosis de buena energía desde sus experiencias».

Durante la jornada se hará entrega de los Premios Familias XL, otorgados a entidades y personas que hayan apoyado y trabajado a favor de la familia y las familias numerosas de la Comunitat. Entre los galardonados estará el periodista de LAS PROVINCIAS Daniel Guindo, en la categoría individual, «por su rigurosidad en dar voz a las demandas, reivindicaciones y realidades de las familias numerosas de la Comunitat», según indicaron.