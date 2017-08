valencia. Juan suspendió seis en cuarto de Primaria. Sólo dos años después, todo aprobado y un sobresaliente. Es la palpable diferencia entre el infierno y el cielo. El abismo que dista entre estar al borde de una muerte desesperada y una frase que resume toda una historia: «Este colegio nuevo en el que estoy es muy raro: se preocupan por mí». Juan corretea por un parque de su pueblo. Con la vista va buscando por las alturas nidos, pájaros e insectos peculiares. «Le pirran los documentales», subraya su madre, Irene, orgullosa de sus 11 añazos. Es un chico delgado y ágil. Hiperactivo, con síndrome de Aspergen y trastorno de personalidad. «Lo llamaban retrasado, se metían con los que jugaban con él. Van a por el más débil».

Tres chavales de su clase lo dejaron inconsciente de una paliza en el patio. Otra vez lo tiraron por una escalera. «El colegio (situado en Vilamarxant) lo tapaba todo, decía que eran cosas de niños, que tuviera paciencia. Un día salió de clase diciéndome: 'No me toques, mamá'. Llevaba marcas por todo el cuerpo», rememora la progenitora. Hasta tres veces intentó quitarse de en medio. La primera ahorcándose con la cuerda de una persiana de casa. Otras dos lo sorprendieron cuando subía al terrado de su finca. «Mi marido lo enganchó al vuelo». Lloraba como un niño ante su primer día de guardería cada vez que tenía que volver a las aulas. La frase del aviso desesperado de Juan atestiguó su pánico: «Si me llevas al colegio salgo muerto». El cambio de centro educativo le salvó la vida.

El de Juan e Irene (nombres ficticios para proteger su identidad) es uno de los 3.800 casos de acoso escolar (según los registros de la Conselleria de Educación del curso pasado) que se producen cada año en la Comunitat Valenciana. El de ellos es la cruz del problema, aquellos en los que la víctima recibe la espalda del sistema de protección, cuando la administración actúa «poniendo parche sobre parche», según denunció en LAS PROVINCIAS la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae) como una de las carencias de la administración. Otra de sus críticas es que la práctica totalidad de los episodios acaben con el traslado de las víctimas. «Es más fácil cambiar a uno que a tres o cuatro que acosan», lamentan desde Avalcae.

Aunque la cara positiva son aquellos casos en los que el sistema sí funciona y el acoso se soluciona sin necesidad de traslado del afectado. Rocío no duda en destacar el apoyo recibido «desde el principio» por la asociación de padres, por el propio colegio y por la conselleria. Aunque los sistemas de alarma para detectar la violencia en las aulas no saltaron. «Mi hijo ha estado tres años sufriendo acoso, pero no decía nada, sólo que no quería ir al colegio». Ocurrió en un centro escolar de un pueblo de la Safor. Zancadillas, golpes en la cabeza, insultos... Tres niños mayores fueron los autores de la violencia sobre Luis, un niño «tímido». El blanco perfecto para los violentos. «Van a por el más débil», es la frase de Rocío, casi idéntica a la pronunciada por Irene.

Llorando en un rincón

Otro compañero de Luis que fue testigo de cómo «unos cuantos niños le pegaban a mi hijo y luego lloraba en un rincón» fue quien reveló el suplicio que el menor sufría en silencio. La importancia del apoyo de otros escolares. La llamada de Rocío a la Conselleria de Educación activó de inmediato el protocolo contra el acoso escolar. La tutora se puso en contacto con los agresores y el caso quedó a ralla. Ni siquiera la víctima tuvo que cambiarse de colegio: los agresores han pasado al instituto.

El móvil de Irene suena insistente en su bolso mientras ella abraza a Juan en un banco de un parque situado cerca de su actual colegio. «Estoy con mi hijo, la llamada no puede ser más importante que eso», sonríe antes de no coger el móvil. La madre suspira resignada cuando recuerda el énfasis que puso el sistema judicial, policial y educativo en otro aspecto: investigar si el absentismo en el que incurrió Juan por el acoso, podía ser constitutivo de un delito de abandono escolar y de mala atención de los progenitores. Ella tuvo que declarar en la Fiscalía por el tema y la policía acudió varias veces a su domicilio. Las agresiones y violencia hacia su hijo quedaron en nada: al ser menores de 14 años e inimputables, no se inició ningún procedimiento legal contra ellos.

La luz al final del túnel de Juan empezó a brillar con especial fuerza a partir de marzo del año pasado. Fue entonces cuando la conselleria decretó el traslado de la víctima a otro colegio. De un público a un concertado. El cambio ha sido espectacular. Juan lo explica con sus peculiares a la par que dolorosos razonamientos. «Es un colegio muy raro, nadie me pega...», es la clarificadora reflexión del pequeño. Aún rehuye el contacto físico. Acepta dar la mano para saludar a un extraño pero rechaza besos de saludo o despedida. Al llegar al nuevo centro, todos los profesores y alumnos le prepararon un recibimiento conjunto en el patio. Allí Juan entró en crisis. «Pensaba que le iban a pegar y se encerró en el baño» hasta que su madre fue a buscarlo. Irene no olvida el relato de una profesora «que vio el pánico en los ojos de mi hijo cuando le contaba el acoso que había sufrido. Me lo explicaba llorando».

El caso de Luis demuestra hasta que punto se ha vuelto precoz el acoso escolar. «Desde comienzo de Primaria tuvo problemas», subraya su madre. Rocío no dudo en afrontar el problema de cara. «Les dije a los niños que si lo volvían a hacer, les denunciaría». Y entre la intervención de los padres y del colegio, el caso quedó atajado. Hoy el crío de nueve años aún recibe tratamiento psicológico.

«¡Cuándo me vais a pegar, cuándo me vais a pegar!», comenzó a gritar Juan en mitad de una clase, escamado por no sufrir acoso ni violencia en su nuevo colegio tras años padeciéndolo. Las secuelas que acaban arrastrando las víctimas son muchas veces perpetuas. El crío de 11 años no pudo por ejemplo soportar una charla que se dio en su centro educativo para concienciar contra el acoso escolar. «No duró ni 10 minutos, salió llorando», recordaba la madre. Las pastillas que se toma por sus problemas psiquiáticos están hoy aumentadas por el tratamiento para paliar su ansiedad por la experiencia padecida. Pero hoy corretea feliz e inocente por el parque en el que se hace esta entrevista. «Es fuerte, saldremos de esta».