Incendio en la Calderona

Un incendio se ha declarado sobre las 13.30 horas de hoy en la localidad de Serra (Valencia), que afecta al parque natural de la Sierra de la Calderona y en cuya extinción trabajan tres medios aéreos, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Desde el Consorcio de Bomberos han informado minutos después de las 15:30 horas que el no existían posibilidades de que el fuego evolucionara. Así, se preveía que el incendio pudieron estar pronto bajo control.

Fuentes no oficiales han situado el origen del incendio en el término de Estivella. Además, vecinos de las zona han asegura que desde de la cara sur de la sierra Calderon no se observa humo, lo que indicaría que el fuego no es demasiado grande, al menos por el momento.

Al lugar se han movilizado también tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, una dotación del consorcio de bomberos de Valencia, una unidad de vigilancia y un agente medioambiental.

Las mismas fuentes han indicado que la Autoridad Portuaria de Valencia ha procedido al cierre del puerto de Sagunto para facilitar las maniobras de recogida de agua por parte de los medios aéreos que trabajan en la extinción.