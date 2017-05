El Síndic exige al Consell y al Consistorio medidas contra el botellón y ruido en el Cabanyal

valencia. El Síndic de Greugues de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat por los problemas de botellón y ruido por ocio nocturno que se está produciendo en el Cabanyal, entre las calles Astilleros y Eugenia Viñes, junto al paseo marítimo.

En un escrito de recomendación exige que «adopten medidas efectivas y reales que eviten la contaminación acústica generada por los locales de ocio, la práctica del botellón y el cumplimiento de horarios».

La denuncia parte de una comunidad de vecinos que asegura que lleva cinco años padeciendo el problema y que se ha dirigido al defensor del pueblo después de realizar 21 quejas pore registro de entrada en el Ayuntamiento.

Los residentes denuncian fiestas ilegales con consumo de alcohol y droga en un solar

«Lo que exigimos es que se cumplan las ordenanzas. Nos sentimos realmente desamparados. El propio Ayuntamiento nos ha dicho que hay locales que tienen orden de cese de actividad hasta que no subsanen los problemas y siguen funcionando», indica un vecino.

Los residentes añaden que cuando van los agentes «muchas veces se limitan a observar y sólo en raras ocasiones hacen identificaciones o denuncias. No queremos tener que llegar a ir a juicio y gastarnos dinero para que las administraciones cumplan con su trabajo».

Y describen que «no se atreven ni ha bajar a la calle a decirles que cesen los ruidos porque esta gente nos planta cara. Primero hacen botellón, consumen droga en la calle y empalman la fiesta acudiendo a locales de horario diurno. No se están cumpliendo los horarios de cierre y no pasa nada».

El Síndic advierte de que no se puede consentir que haya locales «que les salga más rentable pagar las sanciones y seguir en marcha». Por eso, pide a las administraciones medidas efectivas, si hace falta, la clausura de locales.

Desde el Consell ya han aceptado reforzar las medidas y falta la respuesta del Consistorio a la recomendación del síndic.

Fiesta okupa sin permiso

Por otro lado, un grupo de movimiento okupa que anunciaba para hoy un concierto, circo hasta la madrugada y alentaba a la gente a acudir con bebida al parque de la calle Doctor Lluch del Cabanyal no ha obtenido el permiso de Dominio Público para hacer el evento por no cumplir los requisitos. Tras el rechazo municipal, el colectivo quiso mantener el acto pidiendo un permiso de concentración a la Delegación del Gobierno, que ayer lo rechazó por suponer un fraude de ley. Hoy habrá vigilancia de la Policía Local para que no se realice, ni se instale ambientación musical o barras.