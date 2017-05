Familias numerosas impulsan una campaña de denuncias al Síndic por el retraso del carné

valencia. «Un verdadero calvario». Así define Celia Chavero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova), el trance por el que está pasando el colectivo por los retrasos del Consell a la hora de renovar los títulos que acreditan a estas familias como numerosas; esperas que las está privando de los descuentos y bonificaciones a las que tienen derecho en materias como transporte, matrículas universitarias o deducciones en el IRPF. Ante esta situación, han decidido pasar a la acción, por lo que han puesto en marcha una campaña para trasladar las quejas de los afectados al Síndic de Greuges.

En concreto, como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado miércoles, el plan de choque anunciado en febrero por la vicepresidenta Mónica Oltra para tratar de solventar el problema, que se remonta a hace más de un año, no sólo no ha funcionado (las familias todavía esperan el refuerzo de personal prometido), sino que en este tiempo los retrasos se han incrementado hasta los ocho meses en la provincia de Valencia. Por ello, Fanucova ya a puesto a disposición de todos los afectados (también de las asociaciones) un modelo de reclamación dirigido al defensor del pueblo valenciano. «A diario recibidos un montón de llamadas y correos de familias que se quejan de los retrasos. Lo que queremos es que quede reflejado en la memoria del Síndic esta gran cantidad de reclamaciones», explicó Chavero.

En una segunda fase, los servicios jurídicos de la federación estudiarán la fórmula de poder reclamar los agravios económicos que, debido a los retrasos en la renovación del carné, han sufrido las familias.

Para tratar de paliar el impacto, y como otra de las medidas del plan de choque autonómico, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas puso en marcha un título temporal, pero con validez únicamente para tres meses y exclusivo para renovaciones por estudios o acogimiento, excluyendo a las nuevas solicitudes o a las renovaciones por discapacidad. Ahora, el departamento de Oltra está estudiando si es posible poder solicitar varias veces seguidas el título temporal, puesto que las esperas para el definitivo casi triplican la validez del provisional.

En esta línea, desde Fanucova lamentaron también el «trato discriminatorio» del Consell a las familias numerosas con discapacitados. Por un lado, no pueden disfrutar del título provisional, ya que al renovar la discapacidad tienen que hacer lo propio con el carné de familia numerosa. Por otro, para la renovación de la minusvalía las esperas son superiores a un año, por lo que para renovar ambos títulos tienen que esperar, en la actualidad, cerca de dos años. Esto supone que, al privarlas de la posibilidad de aplicar las bonificaciones por ambas categorías (discapacidad y familia numerosa), pierden unos 2.400 euros anuales en deducciones, «sin contar que, para muchos, supone el dar continuidad o no a tratamientos médicos», indicaron desde Fanucova.

Los problemas no acaban ahí. Por un lado, añadió Chavero, próximamente arrancan las preinscripciones en los colegios «y muchas familias no podrán contar con los puntos que les dan por ser numerosa». Por otro, el colectivo ha comenzado a detectar a empresas que ni siquiera están aceptando el carné temporal para beneficiar al colectivo, ya que no tienen garantías de que, a los tres meses, la familia vaya a contar con el definitivo.