valencia. Estudiantes del CEIP Llerón-Clarín de Mieres (Asturias), del CEIP Timplista José Antonio Ramos de Las Palmas de Gran Canaria, del IES Enrique Nieto de Melilla, del IES La Caleta de Cádiz y del CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Alzira son los ganadores de la 33 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación contra el acoso. Bajo el lema 'Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso', esta iniciativa de la Fundación ONCE ha conseguido movilizar a 167.265 escolares.