Los padres no descartan volver a salir a la calle si Marzà no negocia

Los padres católicos no se van a quedar quietos, sentados sobre el éxito de su manifestación del pasado sábado por la libertad de enseñanza y a favor de la libertad concertada. El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de familia y Padres de Alumnos de Valencia, Vicente Morro, aseguró ayer que no descartan «nuevas manifestaciones» en la calle si el conseller de Educación, Vicent Marzà, no accede a negociar con los colegios concertados la eliminación de hasta 31 aulas de Bachillerato que obligarán a alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato a cambiarse de colegio el año que viene.

«Lo que está claro es que con más de 40.000 personas en la calle el Consell no puede seguir con esos planteamientos. Si no los abandona, no descartamos nuevas marchas», explicó Morro, que comentó que no descartan «volver a salir a la calle» si no se sientan con Marzà.

Morro quiso destacar, asimismo, que la manifestación que en la tarde del sábado congregó a decenas de miles de personas, en torno a 40.000 según los organizadores, en la calles del centro de Valencia se convocó con apenas ocho días de antelación y se preparó apresuradamente, por lo que se mostró convencido de que una nueva marcha contaría con aún más apoyo popular.

«Marcha» digital

Durante la tarde de ayer, la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, organizadora junto a Fcapa de la manifestación del sábado, convocó una 'marcha digital' para convertir en tendencia en la conocida red social Twitter la etiqueta #Libertaddeenseñanza271 y así dar visibilidad a la defensa de la libertad de elección de los padres. Y lo consiguieron. La etiqueta estuvo entre los temas más comentados en Twitter durante toda la tarde a nivel español, donde llegaron a ser quinta tendencia.

También ayer, la portavoz de educación del PPCV en las Corts, Beatriz Gascó, instó a Marzà a respetar «la voluntad de 250.000 familias valencianas que tienen a sus hijos inscritos en centros valencianos». Gascó aseguró, en un comunicado, que desde el PP no van a permitir «el atropello que supone la eliminación de aulas concertadas, ni el retroceso de la educación».