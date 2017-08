La odisea de viajar a Valencia

Pasan siete minutos de las ocho de la mañana y en la estación de autobuses de Dénia, situada en la plaza Archiduque Carlos, ya hay un pequeño grupo de personas esperando el autobús en dirección a Gandia. Sale a las 8.15 horas, aunque no llegarán a Valencia hasta las 10.56 horas tras pasar una odisea.

Es el caso de María Rodríguez y Asunción, dos pensionistas que viajan al cap i casal para pasar el fin de semana con amigos. Ambas llegarán en autobús a Gandia para hacer transbordo, subir al tren y llegar a Valencia.

Ambas compran un billete de ida y vuelta en bus que les cuesta 6,85 euros. Pasan dos minutos de la hora de salida cuando el autobús empieza el recorrido. Les espera un trayecto de 55 minutos en los que pararán cuatro veces (Ondara, El Verger, Oliva y Bellreguard).

Muchos optan por ir con coche hasta Xeraco para subir al ferrocarril y no pagar parking

María explica que durante años las dos han hecho estas escapadas con sus maridos en coche, pero ahora, ya viudas y con los hijos «a sus cosas», no tienen más opciones para llegar hasta Valencia.

Las paradas son rápidas, el autobús, con casi 20 personas, llega a Gandia a las 9.19 horas, aunque las colas para comprar billetes hace que pierdan el convoy que parte a las 9.25 horas hacia Valencia. Las dianenses tendrán que esperar al siguiente, que parte a las 9.55 horas. En la taquilla compran el billete de ida y vuelta, 11.60 euros cada una.

Una vez lo tienen, se sitúan en uno de los bancos a esperar el próximo tren, que llega puntual. María y Asunción se acomodan en unos asientos que dan la espalda a la ventana: «Estos son más amplios y, después del viaje en autobús, se agradece, y mucho».

La primera parada del trayecto es Xeraco. Allí es habitual ver subir a vecinos de la Marina Alta. María Pilar y su hija Amanda, vecinas de Pedreguer, tienen que ir al médico. Las dos mujeres salieron de su municipio con su coche pasadas las 7.30 horas, «para llegar con tiempo, porque hay que atravesar Oliva, l'Alqueria de la Comtessa, Palmera y Bellreguard».

A pesar de que podrían coger el tren desde Gandia, aseguran que es mejor hacerlo desde Xeraco: «El parking es gratuito y en Gandia hay que pagar». Aseguran además que resulta más barato salir de la capital de la Safor, pues el billete de ida y vuelta desde Xeraco vale 8,70 euros, por los 11,60 de Gandia.

Dos minutos más tarde, el cercanías de la línea C1 enfila su trayecto. Ya acomodadas, la hija saca una pequeña libreta e intenta escribir algunas notas. Mientras, su madre comenta porque descartan la opción del coche: «Transitar por carretera resulta más lento y si vas por autopista hay que sumar el peaje y la gasolina». El precio por circular en la AP-7 desde Ondara a Silla es de 9 euros actualmente.

Parada tras parada (son ocho antes de llegar a la Estación del Nord de Valencia) el vagón se llena de gente. Entre ellos, algunos estudiantes. María Pilar repara ellos y recuerda cuando acompañaba a su hija mayor, los domingos, para coger el tren en Gandia. Ahora, con la pequeña ya no lo hacen. «Se va con amigos en coche, pagan a medias la gasolina y el peaje de la autopista, dicen que es más barato», comenta. Nueve minutos más tarde de la hora prevista (10.56 horas), el tren realiza su última parada en Valencia. Amanda y su madre deciden esperar: «Nosotras las últimas. Que bajen todos que es menos jaleo».

Alrededor de las 12.40 horas, otros pasajeros como Vicenta Escrivá y su marido, Ernesto Martí, vecinos de Dénia, esperan sentados en uno de los vagones del tren que partirá de Valencia rumbo a Gandia. Allí les espera su hijo en el coche. La pareja de jubilados espera llegar a hora para comer, aunque hoy lo harán más tarde de lo habitual, pues no llegarán a Gandia hasta las 13.40, más media hora larga en coche.

Ernesto comenta que a veces han cogido el autobús que va de Dénia hasta Valencia, pero «es muy pesado, largo y, no recuerdo el precio del billete, pero era caro». El trayecto de ida y vuelta cuesta 21,30 euros. Al no conducir, tampoco pueden ir por autopista. Por ello se decantan por el tren: «Es más cómodo, creo que más barato y más seguro. Es una pena que tengamos que apearnos en Gandia y no llegue hasta Dénia».