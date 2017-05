El PP pedirá que se paralice la norma que propicia los recortes

La portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts, Beatriz Gascó, anunció ayer que el PPCV pedirá medidas cautelares para paralizar el decreto que regula los conciertos, recurrido por el partido, al considerar que hay «fundamentos jurídicos» para ello. Hay que recordar que la norma fija los criterios de prioridad a la hora de concertar etapas postobligatorias, por lo que es la base jurídica de los recortes aplicados.

La diputada señaló que este decreto de «desconciertos» produce «situaciones irreversibles tanto en las familias como en el sistema educativo valenciano y se basa en criterios subjetivos e ideológicos». Dijo además que «vulnera los preceptos constitucionales», la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza y el Real Decreto de 1985 por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

«Estamos convencidos de que los nuevos criterios de renovación y acceso a conciertos no resisten un análisis de legalidad», afirmó, antes de añadir que la jurisprudencia ha establecido que la existencia o no de plazas en la educación pública «no puede condicionar la existencia o no de un concierto».

También aseguró que una de las primeras medidas del futuro Consell del PPCV será «volver a concertar todas y cada una de las unidades educativas suprimidas». También criticó que «los ataques a la educación concertada por parte de Puig y Oltra» han sido «permanentes», y que en año y medio han eliminado el distrito único, han quitado recursos a los centros, han creado unidades de 2 años gratuitas por abajo y han eliminando unidades de Bachillerato por arriba.