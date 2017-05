El hotel Asia Gardens de Finestrat, elegido mejor hotel para familias de 2017

La revista Condé Nast Traveler ha premiado al Asia Gardens Hotel & Thai Spa, ubicado en Finestrat (Alicante), como Mejor Hotel Familiar 2017.

Fotos del hotel Asia Gardens, elegido mejor hotel familiar del mundo.

Este nuevo reconocimiento --que se ha dado a conocer en la gala celebrada anoche en el hotel Ritz de Madrid-- se une otros premios que ya tiene el establecimiento, como el otorgado por la respetada Guía Johansens --que lleva 33 años siendo referencia dentro del sector hotelero y turístico a nivel mundial-- como el mejor hotel para familias 2015. Esta misma guía premió a Asia Gardens Hotel como mejor hotel de lujo con spa de 2011.

MÁS INFORMACIÓN Los mejores hoteles para ir con niños en la Comunitat

Además, Leading Hotels of the World lo incluyó en su edición de 2012. Leading Hotels of the World selecciona cuidadosamente los mejores hoteles bien sea por sus servicios, instalaciones o localización, valores que destaquen entre el resto.

Para otorgar el galardón, se ha tenido en cuenta la atención a las familias "cuidando los detalles y las zonas exclusivas para que todos puedan disfrutar de este alojamiento". "Su máxima es 'cuidarte y dejarte mimar mientras los niños se divierten y disfrutan'", explican sus responsables.

Así, hay espacios para los más pequeños, como el mini club del hotel con muchas actividades diseñadas a su medida o el club pirata, un espacio lúdico para niños a partir de 5 años, donde se lo pasan en grande realizando manualidades dignas de barba negra: diseño de sus propios trajes pirata, face painting y diseño de banderas para el 'abordaje'.

Otras actividades que se llevan a cabo en el miniclub incluyen: la Mini Cena (dirigida por animadores, dejan un espacio para que los padres puedan disfrutar de una o varias cenas a solas) y el Campamento Indio (una divertida tarde noche de acampada dentro del hotel).

Además, posee un jardín de más de 375.000 m2 y su concepto de diseño y decoración inspirado en el sudeste asiático para acercar un pedazo del continente asiático al Mediterráneo.