Estudiosos de las erupciones volcánicas se dan cita en Valencia

valencia. La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) organiza hoy una jornada titulada Volcanes y Sociedad. El evento reúne a expertos de todo el mundo con la intención de analizar la actividad volcánica a lo largo de la historia, las erupciones más destacadas y su efecto en el clima.

Entre los ponentes participarán en la jornada Giovanni Macedonio, del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Nápoles, Mauricio Bretón, del Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima en México, o Iván Koulakow, director del Laboratory for Seismic Forward and Inverse Problems Institute of Petroleum Geology and Geophysics de Novosibirsk en Rusia.