Carmen Montón anuncia que el concierto oncológico saldrá a licitación en mayo y garantiza «total libertad» para derivar pacientes

La consellera de sanidad Universal, Carmen Montón, ha anunciado este jueves que la actividad concertada de oncología con entidades sin ánimo de lucro, que ahora presta la fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), saldrá a licitación en mayo y ha garantizado "total libertad" de los profesionales de la red pública para derivar pacientes.

Montón, en la rueda de prensa para informar de una nueva app, ha explicado que la previsión es que el concurso salga la primera quincena tras la aprobación el pasado 8 de marzo de ley sobre acción concertada.

Al respecto, ha explicado que con esta ley se adecua la legislación valenciana a la directiva europea sobre contratos de concesión y contratación pública tras la "dejadez" del Gobierno central del PP por no haber aprobado una transposición de esta directiva.

El contrato entre Sanidad y el IVO finalizó el pasado 31 de diciembre y ha señalado que esta fundación podrá presentarse como aquellas que cumplan los requisitos "muy precisos y ajustados" que marca la Unión Europea respecto a años de experiencia, personal y equipamientos" entre otros, ha apuntado.

«Se ha roto la tendencia de aumento de lista de espera» La consellera de sanidad Universal, Carmen Montón, ha destacado este jueves que "se ha roto la tendencia de aumento" de la lista de espera quirúrgica en la Comunitat Valenciana a pesar del aumento de pacientes y que "ahora la tendencia es a la baja". Montón ha recordado que la demora media se ha reducido en el primer trimestre de 2017 un total de 11 días a pesar de que incluye 6.426 pacientes más. Al respecto, ha explicado que "la entrada o no de nuevos pacientes" en las listas de espera quirúrgicas es una decisión del facultativo en función de "una necesidad real". Así, ha señalado que la conselleria "no trabaja en que no aumenten los pacientes sino en reducir el tiempo de demora" gracias al "esfuerzo" que están realizando en autoconciertos, con los propios medios, y en otras medidas de gestión interna previas. Por ello, solo se recurre al plan de choque con centros privados cuando "se agota las posibilidades internas" de la red pública. Además, ha destacado que los datos ofrecidos por su conselleria se dice "la verdad". "Es la primera vez que en la Comunitat Valenciana se visibiliza el número real de pacientes y el número total de días de demora frente al anterior Gobierno del PP, que tenía una bolsa oculta de más de 10.000 pacientes y 3,5 millones de días de demora en una contabilidad B", ha contrastado. Asimismo, ha resaltado que los ciudadanos pueden consultar en la web de la conselleria directamente cuántos días de demora acumula y una estimación de cuándo podría ser llamado por su hospital.

Asimismo, ha destacado que los oncólogos de la red pública tienen "total libertad" para derivar pacientes al IVO con quien se mantiene la colaboración desde que terminó el contrato. No obstante, ha explicado que se está impulsando la red oncológica en la Comunitat Valenciana para "garantizar una continuidad asistencial" a los pacientes.

De este modo, ahora ya no hay libre elección por parte de los pacientes sino que serán los especialistas de los distintos departamentos públicos quienes deciden si hay que derivar pacientes al IVO o en la red pública se cuentan con los medios y tecnologías para poder atenderlos directamente.

Al respecto, ha resaltado que este nuevo sistema "permite ordenar la asistencia" y garantizar "una continuidad asistencial" a los pacientes ya que es "muy importante" que la atención oncológica quede también registrada en los sistemas informáticos que recogen la historia clínica del pacientes, la tarjeta SIP. "Es un beneficio para el paciente", ha garantizado.

Asimismo, ha aclarado que los problemas de facturación con el IVO fue algo "menor" que "ya está solucionado" por Hacienda consecuencia del cambio de concepto de actividad concertada a no concertada "propios de un periodo de transición".

Por otra parte, no ha querido valorar el próximo regreso del exconseller de Sanidad Manuel Llombart al frente del IVO. "No me corresponde valorar su presente o futuro, sí su gestión pasada en este casa que siempre he criticado por los recortes aprobados por el PP", ha comentado.