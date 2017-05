Los trabajadores de los juzgados de Llíria protestan por el continuo colapso informático

Decenas de trabajadores de los juzgados de Llíria se han concentrado hoy a las puertas del palacio de Justicia en señal de protesta por el continuo colapso informático que, según ha denunciado el sindicato de trabajadores de Justicia, se produce por la implantación de la nueva oficina judicial.

El portavoz de este sindicato, Luis García, ha explicado a Efe que "desde hace unos meses la Dirección General de Justicia viene cambiando los programas informáticos para adecuarlos a la nueva oficina, pero el proceso está siendo un quebradero de cabeza para funcionarios, profesionales y los ciudadanos en general por el bloqueo permanente de los ordenadores".

"Conforme se han ido implantando los nuevos programas o versiones de estos, en los partidos judiciales, la realidad ha sido que sistemáticamente, en todos, ha habido problemas serios; se bloquean los terminales y se pierde el trabajo, o un envío de documentación tarda dos horas para fallar en el último momento", ha agregado.

"Los funcionarios se desesperan, su trabajo se pierde o no avanza, mientras se les exige productividad. Esto provoca impotencia y ansiedad, ante la desidia de la Administración, que sigue escudándose en que son cosas puntuales", ha explicado el responsable de STAJ.

"Hoy en Llíria los trabajadores han optado por salir a la calle como medida de protesta, porque la situación a llegado al punto de no poder tramitar una detención por violencia de genero, al no funcionar los ordenadores, además de otros delitos que no se pueden tramitar con la debida celeridad", ha añadido.

Según STAJ, estos mismos problemas se dan en todos los partidos judiciales en los que se están instalando los nuevos programas, con bloqueos continuos, y han citado concretamente los de Carlet o Gandia.

Preguntada sobre este asunto, la Conselleria de Justicia todavía no se ha pronunciado.