Prisión provisional para el yihadista detenido en Teulada

El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de nacionalidad egipcia acusado de difundir contenidos yihadistas y de dar refugio a terroristas.

Acusado de delitos de adoctrinamiento activo, financiación, enaltecimiento y pertenencia a organización terrorista yihadista, Abu Adam Shashaa, de 46 años y secretario de la comunidad islámica de Teulada, era como un mecenas para sus compañeros y llegó a pagar la mayor parte del dinero que costó el local usado como mezquita en el municipio. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la operación de compraventa del inmueble se realizó hace aproximadamente dos años con capital procedente de Alemania y con Adam Shashaa como principal financiador. Gracias a esta generosa aportación económica, el hombre ahora detenido contó entonces con la aprobación de muchos miembros de la comunidad, que preside Hassan El Kennaki, para unirse a ella.

En cuestión de unos meses, Shashaa adquirió bastante notoriedad. A pesar de que no era el imán ejercía como tal, daba sermones durante las reuniones y su influencia era similar a la de la máxima figura de la mezquita teuladina. Algunos vecinos aseguran que en ocasiones varios periodistas de medios audiovisuales visitaron el municipio para grabar sus predicaciones.

Una situación, según apuntan desde la comunidad islámica, con la que Shashaa se sentía con la capacidad de intervenir en decisiones importantes. Tanto era así que en los últimos meses estaba adoctrinando a uno de sus hijos para ocupar, en un futuro cercano, el cargo de imán de la mezquita local. Su arresto por vinculación con una organización terrorista ha sorprendido a muchos de los miembros del colectivo islámico afincado en el municipio.

El propio Hassan El Kennaki explicó ayer que Adam Shashaa «siempre hablaba de condenar cualquier acto violento, siempre apelaba a la integración, a que la gente fuese respetuosa y tratase de ganarse la vida de forma honrada». El Kennaki confirmó que el arrestado había ayudado económicamente a la comunidad islámica de Teulada, «también ha colaborado con otras mezquitas de la comarca», remarcó.

A pesar de la relevancia de su figura, Shashaa no contaba con la complicidad de todos los miembros de la comunidad musulmana en Teulada, «por su manera ostentosa de comportarse en algunas ocasiones». Tampoco les gustaba la cantidad de viajes que realizaba a Alemania y Francia. Otros, en cambio, prefieren no posicionarse al respecto. Entre ellos se encuentra Ahmed, el contable de la comunidad, quién también asegura estar sorprendido por lo sucedido, aunque prefiere no entrar a valorar. «Cada uno en su casa hace lo que quiere y yo no soy quién para opinar de otra persona», dijo Ahmed.

Buena convivencia

La noticia de la detención de Adam Shashaa ha sido el tema de conversación entre la mayoría de los teuladinos. Todos se muestran asombrados por la detención. «Nunca piensas que estas cosas pueden pasar tan cerca», asegura un vecino. También hay división de opiniones al respecto de la inocencia del secretario de la comunidad árabe local. Algunos creen en su inocencia. «Siempre nos ha parecido un señor muy educado y respetuoso con todo el mundo», comentó una vecina que reside cerca de la mezquita.

Otros, en cambio, opinan que la imagen que daba Adam Shashaa dejaba entrever que «había algo turbio». Según otro vecino del residencial El Alcázar, «algunas veces se rodeaba de gente que se comportaba de una forma muy sospechosa, y estar rodeado de guardaespaldas y chófer lo hacía todavía más misterioso». En lo que todos coinciden es en asegurar que este tumultuoso hecho puede perjudicar a la imagen de la comunidad islámica en la localidad, aunque esperan que no sea así.

Algunos teuladinos explicaron ayer que conocen personalmente algunos árabes residentes en la localidad, y «su comportamiento siempre ha sido ejemplar, nunca ha habido altercados con nadie y creemos que seguirá siendo así». El mismo deseo tienen desde la comunidad islámica. El propio El Kennaki recordó que es ciudadano español desde hace 17 años, y «siempre he sentido un profundo respeto por todos mis vecinos». Además reafirmó, en nombre de todo el colectivo árabe del municipio, su «condena ante cualquier acto terrorista que tenga lugar en cualquier parte del mundo». Shashaa está previsto que declare en las próximas horas en la Audiencia Nacional.