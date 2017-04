La lluvia regresa a la Comunitat Valenciana con bajada de las temperaturas

Después de unas vacaciones de Semana Santa y Pascua, en las que el sol y unas agradables temperaturas han sido las notas predominantes, llega a la Comunitat un cambio meteorológico que, especialmente mañana y el viernes, vendrá acompañado de lluvias, de un desplome del mercurio y hasta de la posibilidad de que nieve en cotas altas del interior. Como anticipo, dos frentes tormentosos recorrieron en la tarde de ayer de oeste a este la Comunitat, especialmente las provincias de Valencia y Castellón. Previamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había emitido un aviso nivel amarillo por precipitaciones en el interior.

Sin embargo, y frente a la primaveral jornada que tuvo lugar ayer durante buena parte del día, y en la que se superaron los 30 grados en localidades como Xàtiva y los 28 en Ontinyent o Turís, mañana las precipitaciones serán generalizadas en toda la Comunitat y los termómetros empezarán a registrar un descenso en las temperaturas que, si cabe, será más intenso el viernes, tal y como apunta Aemet.

Así, por ejemplo, mientras que Utiel alcanzó ayer los 23,6 grados de máxima (y los termómetros no bajaron de los 7,5 grados de mínima), el viernes está previsto que en este municipio no se superen los 9 grados y que bajen, incluso, hasta los 3 de registro mínimo. En Xàtiva, frente a los 30,7 de ayer (la máxima de toda la Comunitat), mañana no se superarán los 14, al igual que en la ciudad de Valencia, que ayer rozó los 22 grados, siempre según la información que maneja Aemet.

Las lluvias, sin embargo, empezaron ya ayer a hacer acto de presencia y, al cierre de esta edición, se habían recogido 29 litros en la localidad castellonense de Montanejos, según Aemet, y 14,2 en Requena, tal y como detallaba el sistema automático de información de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ).

Para hoy, las nubes seguirán extendiéndose y se esperan precipitaciones en el interior por la tarde (no se descarta que vayan ocasionalmente acompañadas de tormenta) y a lo largo de la jornada se extenderán a los litorales, especialmente el de Valencia.

Mañana las lluvias continuarán en toda la Comunitat y en el interior de Castellón y Valencia, y la nieve podría caer a partir de los 900 metros de altitud en algunos puntos. De hecho, la agencia estatal ha emitido un aviso nivel amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón. En esta jornada será más evidente el desplome térmico.

El viernes no se descartan los chubascos (más probables en la mitad sur de la Comunitat) y las temperaturas seguirán bajando, especialmente las mínimas. Sin embargo el sábado, aunque también se esperan lluvias, la tendencia cambia y las temperaturas empiezan a subir. De cara al domingo y al lunes parece que la normalidad regresa a la Comunitat y las temperaturas seguirán subiendo.