Fomento sólo destina 15 millones este año a las mejoras en el tren a Zaragoza

Dos años después de que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) presentara un estudio sobre el corredor cantábrico-mediterráneo, que cifraba en 370 millones la inversión necesaria -distribuida por fases- para mejorar la línea ferroviaria entre Valencia y Zaragoza, los empresarios han vuelto a poner sobre la mesa más cifras para reivindicar la necesidad de acabar con las numerosas deficiencias que arrastra esta conexión ferroviaria, sin apenas inversiones desde 2007 y que sólo contará con 15 millones este año.

Lo hicieron ayer con la presentación de un informe de la demanda potencial del transporte de mercancías que tendría la línea en el caso de ejecutar las obras pendientes y suprimir las restricciones que arrastra, entre ellas, las limitaciones de velocidad (hay hasta 19), carga o longitud de los convoyes. Según los cálculos, serían entre 48 y 54 trenes semanales los que podrían circular por el eje Sagunto-Zaragoza, es decir, un centenar a la semana con un millón de toneladas entre papel, productos siderúrgicos, pienso y forrajes, materiales de construcción, textil y frutas y hortalizas, entre otros productos, y 100.000 TEU al año.

Unas cifras calificadas de «conservadoras» que supondrían disparar el tráfico actual, de tan solo dos trenes de contenedores entre Bilbao y Silla a la semana tras la renuncia de General Motors a trasladar los vehículos hasta el puerto de Valencia por este eje ferroviario y recurrir a la opción por Tarragona. Según detalló ayer el responsable de logística de TRN Ingeniería -encargada del estudio-, Víctor García, «en los últimos cinco años se han perdido 18 trenes semanales» que, en algunos casos, han optado por las alternativas de Tarragona, Madrid o, incluso, carretera a pesar del incremento de costes que ello conlleva.

Un calendario «creíble»

De aquí que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, resaltara que «si no pasan trenes no es porque no exista demanda sino porque no existen condiciones de uso competitivo de la línea», por lo que reclamó al Gobierno central «que se acometan sin demora las inversiones necesarias» mediante un calendario «realista, creíble y comprometido».

Petición que realizó directamente ante el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, y al delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que estuvieron presentes en la presentación de este estudio.

La unanimidad en esta reivindicación empresarial se vio reflejada en la amplia representación de responsables de distintas organizaciones, como AVE (Vicente Boluda), Pro-AVE (Federico Félix), Ferrmed (Joan Amorós), Cámara de Contratistas (Manuel Miñés) o la Autoridad Portuaria de Valencia (Aurelio Martínez), además de empresarios de Aragón y La Rioja.

También asistió la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que aprovechó para lamentar que en las cuentas estatales para 2017 la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza recibe «menos que la conexión Chamartín-Atocha, con 68 millones de euros».

Elemento de competitividad

Navarro también tuvo palabras para el diseño radial de las infraestructuras, «que ha perjudicado históricamente las conexiones de las zonas periféricas». En este sentido, recordó que «las infraestructuras son un elemento clave de competitividad» y que las decisiones del Gobierno en materia de inversión «impulsan determinadas áreas geográficas si se invierte y, por el contrario, limitan el potencial allí donde no se invierte».

Las inversiones no fueron la única petición que lanzaron los empresarios, que también reclamaron un comité técnico de seguimiento de la planificación y ejecución de las actuaciones en la línea a Zaragoza, según recoge el estudio, además de un análisis de explotación y capacidad de la línea.

Y el presidente de Adif recogió el guante, porque se comprometió a crear ese comité y a realizar el análisis de capacidad, además de anunciar una serie de inversiones. En concreto, Juan Bravo confirmó una inversión de 333 millones en la renovación de esta conexión ferroviaria hasta 2020, incluida la electrificación de la línea.

Cuatro millones en 2016

Se arrancará con los 15 millones para este ejercicio (2,06 consignados en los presupuestos y el resto a través de las arcas del Puerto de Valencia) y, después, según Bravo, se pasará a los cien millones anuales hasta 2020, lo que permitirá garantizar «la fiabilidad» de la línea de cara a las mercancías, ya que el trazado no se variará. El responsable de Adif reconoció el «mal estado» del eje ferroviario Sagunto-Zaragoza.

Precisamente los 13 millones de la Autoridad Portuaria están pendientes de la firma de un convenio con Adif, que se espera rubricar en mayo ya que el día 21 está previsto que se dé el visto bueno al texto para iniciar su tramitación ante el Ministerio de Hacienda.

La elevada inversión se recibió con cierto escepticismo, ya que, por ejemplo, los presupuestos del Estado comprometían para 2016 un total de 40 millones para esta infraestructura, de los que el Ministerio de Fomento sólo ha ejecutado los 4,4 millones del sistema de comunicación tren-tierra que, además, tuvo que sortear una serie de avatares hasta que su adjudicación fue una realidad plasmada en el Boletín Oficial del Estado. Aún hoy, y según reconocía hace unos días el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, la conclusión de estas obras están pendientes de la firma de un nuevo convenio al haber caducado el anterior aunque Juan Bravo aseguró ayer que estarán acabadas este año.