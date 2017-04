Padres y profesores piden que los centros vuelvan a elegir la lengua

El sentir es unánime. Padres, sindicatos de profesores y titulares de centro consideran que la Conselleria tiene que dar marcha atrás y empezar de nuevo en los colegios el proceso de elección de la lengua en la que estudiarán sus hijos tras la rectificación del departamento que dirige Vicent Marzà.

Tal y como ayer publicó este periódico, la Conselleria de Educación ha claudicado ante el Ministerio y para evitar cualquier acusación de discriminación ha decidido aumentar las horas de inglés a los alumnos que reciben menos enseñanza en valenciano.

Pero la decisión por la que ha optado la Conselleria ha provocado el rechazo generalizado de la comunidad educativa. Sindicatos, titulares de centros, federaciones y asociaciones de padres de alumnos consideran que Educación debe volver atrás e iniciar de nuevo el proceso de elección de la lengua vehicular.

Con las dos horas y media de libre disposición, los centros con un nivel inferior de valenciano pueden aumentar el número de horas de inglés de dos a cuatro y media, una diferencia mínima respecto a los colegios que se encuentran en el nivel intermedio.

Ante ello, la pregunta que surge es cuántos centros habrían escogido el nivel intermedio de valenciano si la diferencia es tan reducida.

Desde CSI·F, el primer sindicato que interpuso un recurso judicial contra el decreto de Plurilingüismo, se mostraron partidarios de reiniciar todo el proceso. La misma posición mantuvo USO. Fuentes de este sindicato reclamaron «un nuevo periodo para que los centros puedan presentar el proyecto educativo y lingüístico».

El presidente de ANPE, Laureano Bárcenas, explicó que lo que se ha demostrado es la falta de reflexión y la improvisación de la Conselleria y también pidió un nuevo plazo para que los centros elijan la lengua vehicular.

Pero no fueron sólo los sindicatos. También las asociaciones de padres se unieron a la misma reclamación. Desde la Concapa, Julia Llopis, argumentó que Educación había dado un «caramelo envenenado» y que lo realmente importante «es la libertad de los padres». Llopis también se mostró partidaria de volver a empezar el proceso de presentación de proyectos educativos.

Ramón López, de Covapa, aseguró que seguirán adelante con la presentación del recurso antes de que termine el plazo el próximo 6 de abril y se mostró del mismo parecer. Como también lo hizo Vicente Morro, presidente de Fcapa (Federación Católica de Padres Alumnos) y señaló que es uno de los temas que estudiarán en a próxima reunión de la Mesa de la Educación.

La misma posición mantuvo José Manuel Boquet, presidente de la patronal Federación de Centros de Enseñanza (Feceval) y Vicenta Rodríguez de Escuelas Católicas.

La totalidad de las entidades consultadas coincidieron también en que Educación tiene que cambiar el decreto de Plurilingüismo, algo que la Conselleria ha dicho que no va a hacer porque es «impecable».

Para muchas de las asociaciones la actitud de Educación ha sido la de buscar una solución para evitar que el Ministerio tome cartas en el asunto. Así, en su opinión, el departamento de Marzà está intentando evitar las recriminaciones del Ministerio con un mero cambio en el currículo.

Cambiar el decreto

En opinión de Ramón López lo más grave es que Educación no está dispuesta a cambiar el decreto de Plurilingüismo que, en su opinión, es la base del problema. López opinó que la discriminación continúa por lo que exigen que «se paralice el decreto» y que van a continuar adelante con su recurso.

Vicenta Rodríguez, responsable de Escuelas Católicas, se alegró de que «parece que algunos teníamos razón cuando denunciábamos que existía una discriminación», pero expresó su preocupación porque no se conoce de dónde saldrán las 2,5 horas de libre disposición. «Van a tener que quitar horas a otras asignaturas: ¿a cuáles? ¿Van a seguir desmantelando lengua?», se preguntó. Por su lado, José Manuel Boqued (Feceval) indicó que se trataba de un paso en la buena dirección, «sensato, en el que el alumnado no sale perjudicado».

Julia Llopis, por su parte, insistió en la necesidad de que tienen que ser los padres los que elijan la lengua en la que sus hijos son enseñados y calificó de «chapuza» la solución aportada por al Conselleria de Educación, «que lo único que busca es que el Ministerio le deje tranquilo».

Desde ANPE, Laureano Bárcenas explicó que la Conselleria de Educación ha actuado con muy poca «reflexión» y lo ha vuelto a hacer sin recurrir al consenso. «Y de ahí surgen las improvisaciones». Pidió, por ello, que las propuestas de Marzà se concreten en un documento y se dé la oportunidad de volver a elegir a los centros.

Fuentes de la Unión Sindical Obrera (USO) se preguntaron si la modificación que plantea introducir la Conselleria afectará a los niveles de profesorado y que por supuesto mantendrán el recurso que tienen interpuesto.

Raúl Almonacid explicó que desde CSI·F piensan que con la propuesta no se aporta una solución. «No se da respuesta a ninguno de los puntos que criticamos del decreto. Así, no hay inglés en Infantil de 3 años, ni se tocan las titulaciones, y los centros sólo podrán seguir eligiendo una línea y no dos como en la actualidad, lo que repercute en la libertad de elección de los padres»

Además, mostró sus dudas sobre qué asignaturas serán las que sufran el recorte para que puedan conseguirse esas dos horas y media de libre disposición. La misma preocupación que mostró la presidenta de Escuelas Católicas, Vicente Rodríguez. «Queremos ver cómo afecta el horario veremos por donde reduce el horario. por que alguna asignatura se tendrá que tocar», explicó Almonacid.

Por su lado, Ramón López explicó que presentarán el decreto antes de que termine el plazo el próximo 6 de abril. En cualquier caso mostró su malestar por haberse tenido que enterar por los medios y no por los sistemas de participación que existen del cambio de posición de la Conselleria.

López resaltó que el decreto de Plurilingüismo no se ha tocado por lo que se mantiene la discriminación. «La solución es cambiar el decreto y no una modificación del currículo», explicó y por ello continuó exigiendo una demora en su aplicación e insistió en la necesidad de que se respete la libertad de elección de los padres.

En cualquier caso, la solución planteada por la Conselleria de Educación al Ministerio no ha satisfecho a ninguno de los sectores de la comunidad educativa. La mayor parte de ellos han coincidido en señalar de que falta diálogo, participación de los padres, se continúa manteniendo la discriminación de los alumnos y el decreto no sufre ninguna modificación.