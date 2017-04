Familias denuncian irregularidades en la votación por la jornada continua

La votación para decidir si los centros educativos deben contar con una jornada continua o mantener el actual sistema de horario partido se desarrolló ayer en 326 colegios de la Comunitat. Sin embargo, en buena parte de ellos proliferaron las dudas tanto en los equipos directivos de los centros como de los padres y, al menos en algunos de ellos, se detectaron irregularidades que podrían empañar estos comicios. Así lo advirtió ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de la provincia de Valencia, Màrius Fullana. «Hemos recibido muchas quejas de ampas que han detectado irregularidades flagrantes, por lo que hemos puesto a su disposición a los servicios jurídicos de Fampa-Valencia».

En esta línea, Fullana detalló que, según recoge el reglamento de la Conselleria de Educación, el voto diferido (es decir, el de progenitores que no podían acudir a depositar su papeleta ayer) únicamente estaba permitido hasta un día antes de la jornada electoral (es decir, el pasado lunes) y que requería la presentación de una fotocopia compulsada del DNI. Pese a ello, lamentó este portavoz, «hoy -por ayer- lo están aceptando en parte de los colegios, algo que es ilegal, y con la connivencia de la dirección del centro». «Los padres y madres nos han llamado atónitos ante esto», añadió el presidente. Asimismo, apuntó también que algunas ampas se han quejado de que «han sido los maestros los que han compulsado el DNI, que ha ido a votar uno de los progenitores con el voto del otro con la papeleta en blanco y la ha rellenado allí mismo o que, incluso, se ha votado únicamente presentado el SIP».

Ante todas estas situaciones, Fullana indicó que los servicios jurídicos de Fampa Valencia se han puesto a disposición de las ampas que han detectado las irregularidades para analizar cada proceso e impugnarlo si es necesario. También recomendó a los afectados que preparasen un escrito con el que dieran traslado de las irregularidades detectadas al inspector educativo de su zona.

Asimismo, esta portavoz destacó que ayer mismo puso en conocimiento de la Conselleria de Educación estas situaciones. Por su parte, fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà indicaron que, al menos hasta la tarde de ayer, no tenían constancia de ninguna queja y que las votaciones se estaban desarrollando con total normalidad.

Por su parte, la presidenta de la Fampa de Castellón, Silvia Centelles, indicó que «ha habido confusión en los votos diferidos porque unos centros no los aceptaban y otros sí» pero, según señaló, la conselleria les remitió en la mañana de ayer un comunicado «explicando que no los debían admitir», por lo que finalmente se desecharon e, incluso, se avisó de ellos a algunas de las familias afectadas. También apuntó que se dieron casos en los que, por algún error, padres no se encontraban en el censo.

Por último, el portavoz de Educación del sindicato CSI-F, Rafael Benavent, añadió que irregularidades no, pero que sí se habían detectado dudas sobre el voto diferido entre directores de centros y sobre alguna otra cuestión, situaciones que achacó a que desde la Conselleria de Educación se habían proporcionado instrucciones concretas y detalladas sobre el proceso. También lamentó la «escasa» difusión que desde la delegación se ha llevado a cabo de estas elecciones; y que para que finalmente se apruebe la jornada continua en un determinado centro es necesario contar con, al menos, el 55% de los votos favorables, contabilizando todo el censo. Benavent cree que, si la participación es reducida, tendrá que ver con este déficit de información.