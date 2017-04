La Generalitat premia la ocupación de pisos sociales

La Comunitat cuenta con medio millar de viviendas públicas que están siendo ocupadas por familias o individuos que carecen de autorización para ello, bien por presentar la solicitud fuera de plazo, por dejar de pagar las cuotas o, directamente, porque decidieron establecer allí su residencia pese a no contar con permiso de la Administración. Sin embargo, la Generalitat quiere regularizar la situación de estos residentes, por lo que permitirá que continúen viviendo en estos inmuebles si cumplen una serie de requisitos (los que se piden a los aspirantes a un piso social), si se encuentran en riesgo de exclusión social, si no tienen quejas del resto de vecinos y si se comprometen a abonar las mensualidades que, teóricamente, adeudan al Gobierno autonómico.

En concreto, el Diari Oficial de la Generalitat publicó el lunes una resolución de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana en la que se determinan los criterios para regularizar la situación de estas familias. Según el texto, además de cumplir con los requisitos que se solicitan al resto de aspirantes, deben acreditar una situación de vulnerabilidad social (familia numerosa, monoparental, con hijos menores de edad, algún miembro discapacitado, desempleados sin prestación, víctimas de violencia de género, mayores de 60 años, etc.), demostrar que ocupan la vivienda como residencia habitual y permanente, y comprometerse a hacer frente a las cuotas y gastos de escalera que adeuden con un máximo de 24 meses (tendrán que firmar un acta de reconocimiento de deuda y el Consell les dará facilidades de pago).

En esta línea, también deben permitir el acceso a la vivienda a los técnicos del Consell que determinarán si el inmueble reúne las condiciones de habitabilidad necesarias. Si no es así, la propia Administración autonómica acometerá las obras de mejora que sean necesarias. Asimismo, «no debe constar sobre la vivienda ocupada ni reclamaciones de la comunidad de propietarios o arrendatarios en la que se integra ni quejas cobre convivencia con sus vecinos», detalla la resolución, que añade también que el Consell podrá recabar informes de los servicios sociales «sobre la conveniencia o no de la adjudicación». Incluso, en relación a determinadas familias, la conselleria se planteará si, en lugar de esa vivienda, sería conveniente trasladarlas a otras que, por sus características (tamaño, número de habitaciones, etc.) se adecuen más a estas personas.

Asimismo, desde la Conselleria de Vivienda calculan que esta resolución «puede beneficiar» a unas 450 familias, mientras que aclaran que desde julio de 2015 «se determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales» porque «vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes de vivienda, impiden la rehabilitación del inmueble y suponen un riesgo para los ocupantes y el resto de vecinos, porque, en muchos casos, van acompañadas en enganches ilegales a las redes de suministro», como la luz y el agua.