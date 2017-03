Afectados 12 jóvenes por un brote de paperas en el campus de la UPV en Alcoi

La Conselleria de Sanidad ha confirmado este jueves la existencia de un brote de parotiditis (paperas) en el Campus de la Universitat Politècnica de Valencia en Alcoi, ubicado en pleno centro histórico.

Según la Conselleria, actualmente se han contabilizado 12 casos de jóvenes de entre 20 y 22 años afectados por el virus. La principal recomendación que han hecho desde Epidemiología es que permanezcan en sus domicilios durante los próximos nueve días.

Además, el protocolo a seguir es comprobar entre sus contactos si están o no vacunados para vacunar al que no lo esté. Según informan desde el Gobierno autonómico, "más del 95 por ciento de la población está correctamente vacunada", por lo que "será raro encontrar a alguien que no lo esté".