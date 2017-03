Ximo Puig, sobre la inversión millonaria del Gobierno en Cataluña: «No se puede premiar el victimismo»

La Conselleria de Obras Públicas ha denunciado hoy que el 80 % de las inversiones del Ministerio de Fomento destinadas al Corredor Meditrráneo se han consignado a tramos vinculados con ejes radiales para conectar con Madrid, como es el caso del AVE Tarragona-Barcelona o del AVE Alicante-Madrid. Así según los datos facilitados en un desayuno informativo la consellera María José salvador ha desvelado que de los 13.500 millones de euros de la infraestructura, 10.767 han ido a parar a tramos de alta velocidad mientras que únicamente el 20 %, 2.607 millones, se ha invertido en tramos específicos del Corredor Mediterráneo.

El anuncio de estas cifras se conoce un día después del plan de inversión de Mariano Rajoy en Cataluña cifrado en 4.200 millones de euros. Por ello, y ante estas cifras, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado "que no se puede jugar con las infraestructuras a beneficio partidista y a corto plazo." Puig ha criticado que "no se realiza un análisis racional de las inversiones" y ha resaltado que "no se puede premiar al victimismo", a lo que ha añadido que por parte de la Comunitat Valenciana "no habrá una respuesta histriónica". Aunque Ximo Puig no ha querido comparar con otras autonomías, sí que ha recordado que la sociedad civil y la Generalitat han demostrado " que la paciencia tiene un límite".