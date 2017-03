Los vídeos en los que Paco Sanz se ríe de sus donantes

valencia. El material videográfico intervenido por la Policía Nacional a Paco Sanz, bautizado como 'el hombre de los 2.000 tumores' y detenido a comienzos de marzo por estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, desenmascara por completo el engaño urdido por el valenciano. De hecho, el bruto de las grabaciones no sólo pone en su sitio al vecino de la Pobla de Vallbona, hoy en paradero desconocido desde que el juez lo dejara en libertad provisional tras pasar dos semanas entre rejas. Las filmaciones, una especie de 'tomas falsas' de los vídeos que Sanz montaba y colgaba en la red para causar lástima en los internautas para recaudar de ellos más de 200.000 euros, desenmascaran también a su novia, Lucía, una joven sevillana de 19 años que fue también arrestadas por estos hechos, y la madre de Paco Sanz, también apresada en la fase inicial de la operación. La primera aparece en los vídeos como instigadora de las manipulaciones multimedia de su compañero sentimental y la progenitora baila y ría ante «las tontadas» que suelta su hijo.

«1, 2, 3... y acción». Así comienza el bruto videográfico en el que queda claro cómo el valenciano se ríe de aquellos que le hacían ingresos ante sus falsedades de que peleaba a diario para lograr un tratamiento médico al que jamás se sometió. «No destinó ni un euro a costear medicamentos ni nada parecido», constatan desde la Jefatura Superior de Madrid, órgano que impulso su arresto tras la denuncia del editor de un libro sobre su lucha que destapó la estafa.

«Necesito vuestro impulso, porque tengo verdaderamente que vencer a la muerte, porque está tocando a la puerta», asegura Paco Sanz en uno de los instantes de los casi dos minutos de grabaciones que ayer salieron a la luz. Hasta que se hace el silencio mientras mira unos segundos a la cámara y hace un corte de mangas que acompaña con risas: «¡Tomaaaa! ¿A que ha quedado chulo?».

Dirigido desde Sevilla

Cuando Paco Sanz lanza estas palabras, cambia la mirada de la cámara que le está grabando para dirigir la vista a su lado izquierdo. Busca la reprobación y la complicidad de alguien. ¿De quién? Según los investigadores, de Lucía, su novia, con quien se comunica por videoconferencia mientras graba sus manipuladores vídeos. La joven aparece también en alguna de las imágenes difundidas. «Necesito vuestro impulso, necesito vuestra Visa», es uno de los irónicos mensajes que la chica recomienda decir a su novio. «Necesito vuestro dinerito, ¡flus, flus, flus!», es la respuesta de su compañero sentimental. A lo que Lucía añade con tono socarrón: «¡¡Billetitos morados!!».

El aleccionamiento de la joven dirige el tono que debe seguir el presunto estafador y el contenido de sus mensajes. «No sé que más que decir, ¡mejor canto y ya está!», lamenta al final de uno de sus mensajes, poco convencido de su efecto. Su novia le riñe por no haber llegado 'al corazón' de quienes pueden cubrirles de «billetitos», a lo que Paco Sanz le espeta: «¡Pero es que yo no quiero conmover a nadie, que les den por culo!». La réplica de su compañera sentimental no puede ser más directa. «Pues si no se conmueven no te mandan dinero, tú mismo», es la respuesta a través de videoconferencia de la joven.

Las andanzas de Paco Sanz no conocen ni siquiera fronteras en cuanto a los escenarios en los que graba sus vídeos. La mayoría tienen lugar en una vivienda que parece ser la de sus padres en la Pobla de Vallbona, o bien la suya en el mismo municipio, pero también los graba en el hospital. Incluso en uno de sus vídeos aparece Carmen, la madre del timador y también detenido, como otra protagonista de la chanza de sus filmaciones. La mujer aparece 'en escena' cuando la novia de Paco Sanz suelta la broma de los 'billetitos morados'. «¡Mi madre se está riendo por ahí detrás!», se carcajea el acusado de estafa.

Entre risas

Entonces aparece Carmen en el plano, haciendo una especie de histriónicos pasos de cancán y un baile que añade más desvergüenza a la estampa. «¡Parece la burbuja de Freixenet!», sigue 'in crescendo' la broma de Paco Sanz, a lo que Carmen González de Martos responde llevando el cachondeo al alza: «¡Me río de las 'tontás' que dices!».

La habitación de un centro sanitario de la Comunitat es también otro lugar en el que Paco Sanz graba sus vídeos de burla. Y es que, la enfermedad del síndrome de Cowden que sufre es real, lo que le llevó a pasar por La Fe o el 9 d'Octubre, pero en ningún caso con un carácter terminal como él iba vendiendo en sus grabaciones. En una de las filmaciones aparece metiéndose con socarronería el tubo del gotero en la nariz. «A ver, me he metido aquí la sonda, pero no sé si me la van a meter por la nariz... ¡¡o me la van a meter por el culo!», tras lo que el timador vuelve a romper a reír mientras yace tumbado en la cama del hospital.

Otra de las surreales escenas es la de Paco Sanz con la cuña utilizada para orinar en el oído derecho, mientras dice «¿es el enemigo?», a imitación de los monólogos de Gila. No contento con eso posa también con la cuña en un oído y el botón de avisar al personal sanitario en la otra mano.

El oxígeno 'de la hucha'

Otra estampa de los vídeos difundidos ayer por las webs informativas de toda España y que aún pueden consultar en lasprovincias.es muestra al estafador tumbado en la cama de otro centro sanitario, en este caso con una vía de oxígeno en la nariz. «Me gustaría que este oxígeno supiera a oxígeno de la 'hucha'», instante en que Paco Sanz parece confundirse al querer utilizar el vocablo 'lucha', lo que desata las risas de un acompañante situado fuera de cámara. Y Paco Sanz responde en medio de la guasa: «¡No te rías, collins! ¡Ay, che! ¡Déjame que yo sé lo que me digo». Luego intenta ponerse serio, místico, como si no estuviera mofándose de las miles de personas que le dieron dinero. «No hay peor que lo desconocido», suelta en el hospital, una de las 'trascendentales' frases que gustaba mucho de decir y que acostumbraba a emplear en sus redes sociales, junto a imágenes de sí mismo sonriendo o en estampas positivas.

El corte de mangas no es el único gesto obsceno o burlesco que Paco Sanz brinda a sus espectadores en el bruto de los vídeos hechos públicos ayer. En las imágenes también se le ve tocándose sus genitales en gestos obscenos hasta en dos ocasiones, una vez en su casa o en la de sus padres y otra en el hospital, mientras tiene un gotero conectado en su brazo izquierdo. También se dedica a simular que dirige una orquesta, hace el gesto del dinero con la mano, suelta 'parné, parné, parné' pidiendo donativos a sus víctimas o acaba una de sus grabaciones con un expresivo «¡coño, mandad pasta, hostiaaaa!».

«Mi perro... y Paco Sanz»

Además de su preponderante papel en las grabaciones, la policía atribuye un papel principal a Lucia en los hechos investigados, y por la que también fue detenida la joven residente en Sevilla. De hecho, la arrestada era titular de una cuenta bancaria por la que supuestamente pasaron fondos recaudados por el timador.

La chica aseguró tener una relación sentimental con Sanz desde enero del año pasado que defendía a capa y espada. «Mis padres, mi familia, mi perro... y Paco Sanz», resumía en sus redes sociales. Según fuentes de la Jefatura de Sevilla, fue arrestada a raíz de las investigaciones sobre el valenciano iniciadas por la comisaría de Vallecas (Madrid). Fue en la capital donde se interpuso la denuncia contra el sospechoso que impulsó la operación policial.

La policía arrestó a Lucía en el barrio hispalense de San Jerónimo, acusada de apropiación indebida y blanqueo de capitales. A excepción del delito de estafa, son los mismos hechos que pesan sobre el afectado del síndrome de Cowden. De estas acusaciones se desprende un presunto uso o disfrute por parte de la joven de parte del dinero que el valenciano obtuvo con sus campañas y galas benéficas, casi todas con el gancho de una muerte inminente.