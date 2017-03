El valenciano campeón olímpico de… matemáticas

Rafah no considera que tenga ningún don especial. Simplemente, dice, le gustan las matemáticas. Le gustan mucho, igual que la física y la química. Este joven de Casinos, en sus ratos libre, los pocos que le dejan sus estudios, el conservatorio de música (toca la trompeta y el piano) y la natación, resuelve problemas. Y esa costumbre es la que le llevó el pasado fin de semana a ganar la medalla de oro de la Olimpiada Matemática Española.

No era la primera vez que Rafah se presentaba. De hecho, en los dos últimos años había conseguido la medalla de plata. Esta vez, con 17 años, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, obtuvo el premio que venía persiguiendo desde hacía tres cursos.

“Es un concurso a nivel nacional con distintas fases regionales; luego nos reunieron a los mejores de España para competir en una prueba final”, explica. Hasta siete horas estuvo frente al papel para resolver los seis problemas que le plantearon.

Los estudios que cursa en el IES Camp de Túria de Llíria le van bien, claro. Tanto es así que el joven valenciano se ha clasificado también para las finales nacionales de las olimpiadas de física y de química que se disputarán en Girona y Madrid, respectivamente, durante el próximo mes.

Después del éxito, le ha llegado el reconocimiento. “Todo el mundo me felicita, a cada paso que doy alguien por la calle me da la enhorabuena, no sé cómo se han enterado”, asegura Rafah.

Cuando termine las dos finales que le quedan, llegarán los exámenes del instituto y después la reválida. Será entonces cuando intente conseguir su próximo objetivo: ir a estudiar a Barcelona el doble grado de Matemáticas y Física.

Después, en el mes de julio, se marchará con el equipo español a competir en la Olimpiada Matemática Internacional, que se celebra en Río de Janeiro (Brasil).