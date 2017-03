La jornada continua puede llegar a la mitad de colegios el próximo curso

El próximo martes sería día de votaciones en 326 colegios valencianos, fundamentalmente públicos, donde las familias deberán pronunciarse sobre el cambio de la jornada escolar pasando de la partida a la continua. Los datos fueron desvelados ayer por la Conselleria de Educación, que ha autorizado los proyectos presentados por los citados centros, la mayoría de la provincia de Valencia. Si la consulta se desarrolla por los mismos derroteros que la de septiembre, puede darse el caso de que casi la mitad de las escuelas de la Comunitat apliquen, en cuestión de dos cursos, la modalidad continua. Y eso que se trata de una organización que la propia normativa considera excepcional.

Una vez generalizada la posibilidad de acogerse a este horario, que concentra las clases durante la mañana, en septiembre llegó la primera oleada de votaciones en aquellos centros que tuvieron tiempo de presentar la solicitud y el proyecto organizativo para implantarlo ya este curso, exactamente a partir de octubre. La consulta se realizó en 315 escuelas y la continua se aprobó en 307 (97,4%). En el mejor de los casos, si el índice de aceptación es más o menos parecido el próximo día 4, podría darse la situación de que se hubieran pasado al horario intensivo más del 40% de los centros valencianos, porcentaje que sería más elevado en los públicos teniendo en cuenta que el número de concertados que han pedido la adaptación es más bien residual. Actualmente en la Comunitat hay 1.385 escuelas que pueden presentar proyectos para cambiar su organización. 307 la aplican ya, y pueden sumarse, en base a los datos conocidos ayer, otras 326.

Para el curso que viene se presentaron en realidad 384 solicitudes para funcionar con la nueva modalidad, pero una vez finalizada la revisión de la documentación remitida Educación ha tumbado 58 por incumplir algunos de los requisitos planteados, que son varios: aprobación por parte del consejo escolar y el claustro por mayoría de dos tercios, mantenimiento de los servicios complementarios (comedor y transporte) y organización de talleres gratuitos para las familias que cubran el tiempo entre el final de la comida y la salida a las 17 horas.

Según la orden reguladora, los centros deben buscar la colaboración de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro o el Ampa para encargarse de los mismos. Incluso cabe la posibilidad de que los impartan los docentes de manera voluntaria. En la práctica, muchos de los proyectos trasladan esta responsabilidad a las empresas de comedor, esto es, a las monitoras que atienden a los niños durante la comida.

El informe de la conselleria

Hace unas semanas el periódico Magisterio dio a conocer la evaluación realizada por la conselleria sobre los 31 centros que en cursos anteriores aplicaron la jornada continua de manera experimental. Aunque la parte subjetiva del informe era positiva, pues desde las propias escuelas se valoraba bien el cambio, la objetiva arrojaba más conclusiones. No se acreditó que hubiera una mejora en el rendimiento del alumno -incluso se veía una bajada mínima en algunas competencias considerada no concluyente-, pero sí una pérdida importante de comensales (de entre el 18% al 30%, llegando en algún caso a más del 50%). Por no hablar de que sólo el 25% del alumnado acudía a los talleres, situación que el informe valoraba con la idea de que las familias realizaban otras actividades de valor añadido fuera del centro. Se trata de una situación polémica, pues son muchos los expertos en tiempos escolares que alertan de que esto causa desigualdad, pues no todas las familias pueden permitirse esta opción.