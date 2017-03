El Gobierno llevará a los tribunales el decreto de plurilingüismo valenciano si no se rectifica

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que su departamento no aceptará "la diferencia de requisitos" ni la "discriminación" por lengua en la Comunitat Valenciana y ha señalado que se ha enviado una carta a la consejería de Educación de esta autonomía para que se garantice el trilingüismo de los alumnos.

Méndez de Vigo ha respondido así a la pregunta formulada, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso, por la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, quien ha acusado al ministro de inacción ante el nuevo modelo lingüístico que el actual Gobierno de la Generalitat piensa poner en marcha el próximo curso.

Este modelo vincula el nivel de inglés al estudio del valenciano en detrimento del castellano. Si el colegio escoge un proyecto lingüístico de mayor nivel de valenciano, el alumno recibe más horas de inglés y, por tanto, una titulación mayor en este idioma.

Durante su intervención, la diputada de la formación naranja ha criticado el papel de del PSOE en el Ejecutivo valenciano, así como que la única actuación del Ministerio de Educación haya sido enviar una carta a la Consejería.

"Ahora la Consejería tiene que rectificar"

En este sentido, Méndez de Vigo ha explicado que su departamento actuó en cuanto se publicó el Real Decreto en febrero y el 10 de marzo se remitió a la Consejería de Educación valenciana una "carta de colaboración" porque es "la fórmula habitual".

"Ahora la consejería tiene que rectificar y, si no lo hace en el plazo correspondiente se le enviará un requerimiento o iniciaremos un contenciosos administrativo. Cumplimos la ley", ha declarado el ministro durante su intervención, para insistir en que el Gobierno "va a velar porque en España a nadie se le discrimine".

6.000 euros para escolarización en Cataluña

Durante la sesión de este miércoles, Méndez de Vigo también ha sido preguntado por el diputado de ERC, Joan Olòriz, por las ayudas de 6.000 euros que han recibido 36 familias catalanas para que sus hijos sean escolarizados en centros privados, una cuestión que el político catalán ya le formuló al ministro la semana pasada.

Entonces, Méndez de Vigo aseguró no conocer el tema del que hablaba y, ahora, ha insistido en que "no existe ninguna ayuda de 6.000 euros". Lo que sí ha reconocido el titular de Educación es que sí se ha mandado a la Generalitat una renovación de las ayudas para la escolarización de estos menores. Sin embargo, apunta que no existe la cifra de la que habla Olòriz.