Nuevos recursos judiciales evidencian el malestar ante las políticas educativas

El PPCV presentó ayer un contencioso administrativo contra el nuevo decreto de conciertos, la normativa autonómica que fija las condiciones para mantener el convenio con la administración en Infantil, ESO, Especial, Bachillerato y FP. Además, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Valencia (Fcapa) hizo lo mismo a finales de febrero, en este caso por triplicado: se ha formalizado un recurso en nombre de la organización y otros dos por cuenta de sendas asociaciones federadas.

Las demandas se suman a las que ya se han impulsado contra otras iniciativas del Consell en materia educativa, un termómetro que ayuda a medir el malestar de parte de los actores de la enseñanza valenciana. Sirve un dato reciente. En algo menos de dos meses tres sindicatos han llevado ante la justicia otro de los cambios principales, el decreto que afecta al modelo lingüístico.

En cuanto a los últimos recursos, fuentes del PP explicaron que fundamentarán su demanda en que la normativa considera que la red concertada es subsidiaria de la pública, en el sentido de que, en términos de planificación, la primera llegará donde no lo haga la segunda. A finales de febrero la diputada popular María José Català defendió que hay jurisprudencia basada en que «la existencia o no de plazas en la educación pública no puede condicionar la existencia de un concierto» y se refirió a casos recientes sobre ciclos de FP cuya eliminación se ha considerado no ajustada a derecho.

También destacó que la demanda de las familias ha de tenerse en cuenta a la hora de aprobar la oferta de puestos. Y no se puede olvidar que, en referencia a los estudios postobligatorios, el Consell ha dejado claro que habrá Bachillerato o FP en concertados si hay déficit de plazas en los institutos próximos.

En estas etapas, el concierto actual se extingue, por lo que las escuelas que quieran ofertarlo los próximos años deben volver a solicitarlo. Hasta ahora si acreditaban una matrícula suficiente se renovaba automáticamente. Con la nueva norma, los criterios de demanda son más restrictivos y se fija un sistema de prioridades, que es estatal y que destaca a las cooperativas y a los centros concertados históricos.

Respecto a Fcapa, que defiende que la concertación postoboligatoria en la Comunitat fue un avance social y no una anomalía, tal y como dijo Vicent Marzà, ya se mostró muy crítica con la idea de que no se vaya a tener en cuenta la demanda social. A su juicio, aplicar una política restrictiva en este sentido provocará que las familias con menos recursos no puedan elegir una enseñanza acorde a sus convicciones, pues sólo las pudientes tendrán a su alcance una alternativa a la red pública.

Otros caballos de batalla

El PP y Fcapa también ultiman sendos recursos contra el decreto que establece el modelo lingüístico en los colegios, que vincula el aumento de las horas vehiculadas en inglés con el mayor peso del valenciano. Hasta el momento han sido tres las demandas que han llegado al Tsjcv: las de los sindicatos Anpe, Csi·f y USO. Desde el primero explicaron que están todavía a la espera de saber si se atiende su petición de medidas cautelares, mientras que el segundo presentará hoy la demanda con el desarrollo argumental, que incide en la diferenciación que existirá entre los alumnos en función de la modalidad elegida.

Educación también tiene encima de la mesa otros asuntos judiciales, como los diferentes contenciosos planteados por las universidades privadas por la exclusión de las becas autonómicas y las prácticas sanitarias en centros públicos; los impulsados por Fcapa contra el decreto y la orden de admisión; los promovidos por diferentes familias en relación a la regulación de la jornada continua -tanto contra su marco general como contra la aplicación concreta en sus centros-; los de varios colegios concertados que perdieron aulas por el arreglo escolar impulsado el curso pasado o el recurso que llegó por el desistimiento de la adjudicación del transporte escolar.