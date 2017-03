Así se encuentra la antigua discoteca The Face

En una zona que antaño fue epicentro de la noche valenciana se encuentra la antigua discoteca The Face. En primera línea de playa comparte espacio con restaurantes, ciclistas y paseantes. Todos están ya acostumbrados a la estampa que dibuja una edificación que se encuentra en la más completa ruina.

“La discoteca, hace tiempo, estaba muy bien, yo he venido, pero ahora ya no; desde que no está en activo, ha ido a peor; ahí se ha metido personal de distinta índole”, aseguró Agustín Montero, vecino de Benetússer. “Si estuviese en funcionamiento, pues genial, pero conforme está, yo ahí no entro”, añadió.

“Aquí ha estado viviendo gente, y se han llevado todo, ya sea la luz o los asientos, ahí se han quedado sólo las cuatro paredes, que se van a caer”, comentó Vicente Gallego, vecino de Pinedo. “A la marcha que va esto, si no se hunde, lo hundirán, porque sólo falta que alguien se lleve las paredes”, agregó.

“Todo lo que sea limpiar y sanear, perfecto, porque me parece que es lo normal; yo no soy una vecina de aquí, pero me parecería bien que lo limpiaran; todo lo que está en mal estado se debe restaurar, y si sirve para algo, que se utilice; y si no, que lo derriben”, señaló Rosa Rosell, vecina de Benetússer.

Denuncia de Esquerra Unida

Esta semana la coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad de Valencia, Rosa Albert, denunció “la falta de interés y despreocupación de las pedanías como Pinedo”, poniendo como ejemplo la situación de esta antigua discoteca. “Es un cúmulo de ruinas totalmente accesibles que son un peligro para quienes pasean por la zona”, señaló.

Rosa Albert exigió al gobierno municipal que cumpla “con su obligación de hacer respetar la normativa y sancionar, si cabe, a la propiedad”.