Los huesos de Calpe, un enigma sin arrestos

El misterio de los huesos de Calpe sacudió la Comunitat a finales de agosto. Ahora, seis meses después de aquel extraño ritual de santería con restos sumergidos frente al peñón, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación, pero con escasos avances: sin arrestos, sin saber a qué fallecido pertenecen los huesos o siquiera de dónde proceden. Y a la espera de unas pruebas de ADN que puedan arrojar algo de luz en el enigma que surgió del fondo del mar.

Todo comenzó el 27 de agosto, con el hallazgo de unos restos óseos por parte de un submarinista. A partir de ahí, comenzó un rastreo del fondo marino por parte de especialistas de la Benemérita. En los días sucesivos se extrajeron huesos de al menos tres personas fallecidas y fotografías y nombres de doce vivos, entre ellos una mujer y su excompañero de Badajoz.

También aparecieron objetos propios de la santería: una bolsa con símbolos bordados y una estatuilla de una diosa con atributos diabólicos y semejanzas con Yemayá, adorada en creencias afroamericanas. Hasta se recuperaron cartas de apremio por el impago de multas de la Agencia Tributaria de Madrid. Problemas de amor o dinero confiados a soluciones santeras.

Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil de Alicante, a lo largo de estos seis meses los agentes encargados del caso ya han conseguido identificar y tomar declaración a todas las personas identificadas con nombres o imágenes en los hallazgos. La vecina extremeña, por ejemplo, había estado en tratamiento psiquiátrico tras una ruptura sentimental. Sin embargo, y pese a los interrogatorios en calidad de testigos, no ha sido posible localizar al organizador u organizadores de la arcana ceremonia a los pies del peñón de Ifach.

Como confirmaron desde la Benemérita, de momento no se han producido detenciones. El asunto no iría más allá de la mera anécdota o curiosidad de no ser por la aparición de los restos óseos. Es ahí donde el ritual entra en terreno delictivo, ya sea por la posible extracción ilegal de huesos de un enterramiento o por si las personas a las que corresponden los fragmentos han sido víctimas de una muerte violenta.

Y en esos trámites siguen los investigadores de la Guardia Civil de Calpe y el juzgado de Dénia encargado del caso. El siguiente reto en el caso es de naturaleza científica. Consiste en la extracción de ADN de los huesos, algo que se antoja complicado, según las fuentes consultadas.

Las hipótesis del caso

Si se consigue este paso, la huella genética obtenida será cotejada con las bases de datos de ADN que obran en poder del Ministerio del Interior y que comparten tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. En ella se archivan los vestigios genéticos de familiares de personas desaparecidas, cadáveres sin identificar o restos amputados o aislados. Si se produce alguna coincidencia, la investigación podría avanzar.

Pero este procedimiento es lento. Como ya ha publicado LAS PROVINCIAS, Justicia lleva cuatro años sin poder realizar análisis de casos criminales en la Comunitat, a la espera de una acreditación de su laboratorio genético. El envío de pruebas de ADN de Valencia a Barcelona retrasa hasta dos años algunas investigaciones.

La segunda posibilidad, la hipótesis con mayor peso, es que los huesos de Calpe procedan de la profanación de un nicho o tumba o de una persona fallecida hace años en el extranjero. Según la Guardia Civil, de momento no hay indicios de que la extracción ilegal de huesos se haya producido en cementerios de España. Y si se hizo en el extranjero, difícilmente podrá aclararse a quién corresponden los restos.