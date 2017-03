Un millar de personas protestan en Valencia contra el plan lingüístico

Un millar de personas se han manifestado este sábado en Valencia para protestar contra el nuevo decreto de plurilingüismo del Consell por constituir "una dictadura total y absoluta" del conseller de Educación, Vicent Marzà, que está imponiendo unas ideas políticas a menores de edad, lo cual es totalmente ilegal"; en palabras de la presidenta de la plataforma suscrita a la movilización 'Defenem Valencia', Isabela Sánchez Ibanco.

La manifestación, convocada por el Círculo Cívico Valenciano y organizada por la plataforma 'No al decretazo, sí a la elección' ha recorrido parte del centro de la ciudad --del Jardín Botánico a las Torres de Quart--, con la presencia y colaboración de entidades como la plataforma 'Idiomas y educación' de Alicante, Ampas de Torrevieja, la Asociación por la Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana y la plataforma 'Defenem Valencia', entre otras.

También se han sumado representantes de Ciudadanos (Cs) como el diputado nacional Toni Cantó y el portavoz municipal de la organización, Fernando Giner, así como el presidente de Vox en Valencia, José María Llanos, y representantes del partido Som Valencians.

Durante la protesta, los participantes han mostrado pancartas con lemas como 'En español me siento como un pájaro, ¡puedo volar más lejos!', 'Marzà, el mundo ya es global y tú eres regional' o 'No a la vulneración de los derechos constitucionales de nuestros hijos'.

"Elegir el idioma que desean hablar"

Así, Sánchez Ibanco ha destacado a Europa Press que a los colectivos participantes les une la "expectativa común" de que los niños "sean capaces de elegir el idioma en que desean hablar, que nadie les imponga ninguno".

"Si desean aprender un idioma por amor y por vocación propia, que sea el de sus abuelos, el propio, el valenciano, y no este dialecto 'barceloní' inventado que no tiene fundamento ni ningún tipo de historia y que nos están imponiendo en el colegio, dejando fuera a los padres que no pueden elegir según les avala la declaración de derechos humanos", ha añadido.

A su juicio, la nueva legislación es "una imposición desde el momento en que los niños que se acojan a la línea en castellano no van a tener título de inglés, no van a tener título de castellano cuando terminen su colegio, es decir, no van a estar equiparados en titulaciones a los niños que elijan la norma en valenciano", ha subrayado. "Tenemos derecho los padres a que nuestros hijos sean iguales de cara a la ley, que aprendan todos los mismo", ha remachado.

"Filtro" de Educación

Por su parte, La coordinadora de la plataforma de padres 'No al decretazo, sí a la elección', Marisol Legaz, ha criticado que el decreto supone una "discriminación" a los niños que eligen "los niveles básicos de educación, los que menos peso del valenciano tienen".

"Desde los colegios se han encargado de poner un filtro, supuestamente invitados por la Conselleria, para que los padres no tengamos conocimiento de lo que está pasando", ha lamentado, al tiempo que ha indicado que "hace poco sacaron el informe PISA en Cataluña" que decía que "de cada diez niños, ocho con fracaso escolar es porque no estudian en su lengua materna", un dato en su opinión "muy preocupante".

Legaz ha lamentado que el Consell está "intentando dividir a la sociedad valenciana creando ciudadanos de primera y de segunda" con la división de línea 'básica', con mayor peso del castellano, y 'avanzada', con más enseñanza en valenciano.

"Nosotros lo que queremos, uniendo a tanto valencianoparlantes como castellanoparlantes, es demostrarle a Marzà que la sociedad valenciana es muy fuerte y que no vamos a dejar que nos dividan, no vamos a dejar que implanten aquí la semilla del odio, no les vamos a dejar", ha advertido.

Toni Cantó lo ve como un "chantaje en toda regla"

A la convocatoria también se han sumado a título personal varios concejales y diputados de Cs, como el del Congreso Toni Cantó, que en declaraciones a Europa Press ha reivindicado la necesidad de "pelear" contra "una ley de imposición de Marzà que pretende que haya valencianos de primera y de segunda", un decreto que a su juicio "lo que hace con el inglés y el valenciano es un chantaje en toda regla".

Ante esta situación, Cantó ha asegurado que Cs "va a pelear" y lo hará tanto en el Congreso como en las Corts, con "todo lo necesario para tumbar un decreto que a todas luces es ilegal". "En el momento en el que él (Marzà) dice que cuanto más valenciano estudies más inglés sabrás está haciendo un chantaje. Las lenguas no se imponen de esa forma y no se chantajea a la gente de esa manera", ha denunciado.