Las farmacias reclaman a la Conselleria de Sanidad el estudio económico del nuevo reparto a residencias

Las farmacias han roto esta semana el silencio para mostrar sus discrepancias con la Conselleria de Sanidad. El detonante ha sido el anuncio de un nuevo modelo de prestación farmacéutica que se apoya en la adquisición y distribución de medicamentos a las residencias de mayores a través de los servicios de farmacia hospitalaria. Ya el martes, cuando se dio a conocer, los farmacéuticos valencianos arremetieron contra el modelo. El jueves insistieron en sus críticas al departamento autonómico que dirige Carmen Montón al que reclaman el estudio económico del proyecto.

Jaime Giner, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, dio a conocer el deseo de conocer ese documento tras afirmar que «se ha lanzado un proyecto del que dicen que hay un estudio económico, pero no lo muestran». El representante de los farmacéuticos valencianos insistió en que van a solicitar ese estudio y «si no lo trasladaremos al Síndic de Greuges». Giner, además, lamentó que desde la Administración «no informan de nada». Con ello no sólo se refería al mencionado informe, también a la preocupación que les genera cómo se va a aplicar el modelo que se ha previsto y que según Giner sólo «es una idea».

Aerte traslada a la conselleria que consideran «inviable» el modelo que propone el Consell

Los profesionales valencianos dieron a conocer el jueves «disconformidad ante el modelo presentado por la Conselleria de Sanitat el pasado martes» el jueves en Barcelona, según informaron desde el colegio profesional. Jaime Giner, durante su intervención en el Encuentro Europeo Infarma, señaló que la iniciativa del Consell «demuestra una falta de diálogo y consenso. Este hecho podría generar una confrontación entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, que desde el colegio se quiere evitar». Defendió el papel de las oficinas de farmacia considerando que suponen un servicio «indispensable», dada su «cercanía, alta profesionalidad y conocimiento del entorno social».

El estudio económico no es lo único que reclamarán. Los farmacéuticos llevaban tiempo sin hablar de los retrasos en el abono de la factura y se han vuelto a detener en este asunto. Giner recalcó ayer que va a «exigir una fecha de pago» para acabar con la situación que les lleva a soportar un retraso en el cobro mensual «de 30 días desde noviembre de 2013». Esa demora se suma al plazo convenido en 45 días. Los farmacéuticos buscan «garantías» de que se cumplan los puntos que contempla el convenio de la Administración con los profesionales. Todos estos asuntos se trasladarán a Sanidad el lunes, cuando se ha fijado la reunión del departamento autonómico con los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana. Giner ya denunció que no se les había informado previamente del nuevo plan de prestación farmacéutica.

El jueves tuvo lugar el encuentro con Aerte, asociación que representa al 50% de las residencias. José María Toro, presidente de Aerte, aseguró que trasladaron su preocupación ante el modelo «porque creemos que es inviable». Toro aseguró que «es muy difícil igualar el servicio porque el que prestan las farmacias es muy válido y de mucha calidad».