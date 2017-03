Del activismo al reclutamiento yihadista en la Comunitat

A finales de 2004, un golpe policial propinado en dos veces, con sendas secuencias de la 'operación Nova', descabezaba una célula en varias provincias de España. En total, 32 detenidos acusados de integrar una organización terrorista con planes muy sangrientos: volar con un camión bomba edificios como la Audiencia Nacional o el Santiago Bernabéu. Tres de los apresados residían en Gandia, Canals y Santa Pola. «Soñé que estaba luchando a tu lado y nos dispararon. Te pregunté si nos íbamos a morir como mártires y me dijiste que sí, y justo me desperté del sueño. Me ha dicho uno que tiene teletexto que los americanos han dicho que los terroristas más peligrosos son los argelinos». Así rezaba la nada pacífica misiva enviada por uno de los arrestados a Mohamed Achraf, líder de la célula desmantelada, y que dejaba bien claro las intenciones del grupo. Aunque en aquel caso ya se produjo una conclusión de la 'operación Nova' que luego se ha repetido en posteriores golpes policiales al yihadismo: tras el despliegue del Ministerio del Interior, el Supremo acabó absolviendo a 14 de los 20 procesados.

Los primeros arrestos relacionados con el yihadismo en la Comunitat se produjeron en 1997, cuando se descubrieron los tentáculos de un comando del Grupo Islámico Armado (GIA) en Valencia, Picassent, Alginet y Torrent, poseedor hasta de campos de entrenamiento para terroristas en la Comunitat y con un cabecilla especialmente destacado: Allekema Lamari, el después conocido como 'emir' del 11M, cabecilla de la masacre en los trenes de Madrid y que murió al estallar el piso en el que se refugiaba con los otros terroristas en Leganés.

La 'yihad de la palabra'

En 2004, con el 11M y la 'operación Nova' en la cúspide de las operaciones terroristas, el grueso de las células descubiertas en España, muchas con ramificaciones en la Comunitat, tenían como objetivo cometer atentados.

Entonces eran los tiempos de Al Qaeda, la organización de Osama Bin Laden. Más de una década después, el perfil de los islamistas -ahora del Daesh- se ha convertido en reclutadores de futuros 'muyahidines' que enviar a Siria e Irak y en auténticos especialistas de la 'yihad de la palabra', la guerra propagandística a través de las redes sociales.

El sospechoso de Benetússer, las dos jóvenes de 18 y 19 años detenidas a finales de 2015 en Xeraco y Gandia por captar y adoctrinar a futuros integrantes del Daesh, el joven apresado el pasado mes de octubre por el «adoctrinamiento y envío de nuevos yihadistas a las filas de la organización terrorista, para lo que recibían instrucciones, apoyo logístico y material propagandístico», como subrayó Interior. Son sólo algunos de los ejemplos de que, tras casi un centenar de arrestos en la región relacionados con el fanatismo islamista, el rol de los terroristas descubiertos en la Comunitat -y por ende en España- ha dejado atrás el activismo para transformarse en 'radicales 3.0' de internet. «Sólo en 2014, el Daesh contaba con más de 40.000 cuentas afines en Twitter. Hoy mutan cada día y varían de esta red a Telegram o Instagram. Con esta estrategia y su capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias, a una rapidez a la que no es capaz de hacerlo el contraterrorismo, consiguen alcanzar a una amplísima audiencia, difundir sus acciones, implantar el miedo y captar adeptos», subrayan desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, órgano ligado al Ministerio de Defensa.

El apoyo logístico -financiación o envío de material- ha sido otro de los escalones atravesados por el espectro islamista en la región. En 2005, una red del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate caía en Alicante, con cinco implicados. Mandaban dinero a presos islamistas en Europa, según la acusación.

En febrero del año pasado se destapó en Muro de Alcoy, Alcoy, Ontinyent, l'Alqueria d'Asnar, Alicante y Ceuta una organización que presuntamente enviaba material de guerra y componentes de explosivos a Siria e Irak por encargo del Daesh, que les llegó a pedir hasta diez toneladas de uniformes militares intervenidos en el Puerto de Valencia, según la Audiencia Nacional.

Dentro del casi centenar de sospechosos apresados en dos décadas en la región ha habido también lobos solitarios, como una especie de estado intermedio entre las células con cierta infraestructura en la región y los siguientes reclutadores. Eran los lobos solitarios, individuos al margen de cualquier organización, autoinstruidos en técnicas terroristas y listos para actuar por propia iniciativa. Su ejemplo sigue desgraciadamente muy presente en Europa, como demuestra el atentado en Londres. En 2013 fue apresado en la Malvarrosa Mohamed E., acusado de preparar un atentado contra una personalidad árabe en nuestro país. Quedó en libertad.

Expertos antiterroristas consideran la transformación de activistas a reclutadores como una «forma de adaptarse» por parte de las redes islamistas, de «mutar su actuación» ante la presión policial. El desconocimiento del terrorismo islamista permitió el despliegue de las células en las primeras andanzas de estos grupos fundamentalistas en España. Tras el 11S y el 11M, cuando se disparó la ofensiva militar y policial contra estos grupos, las células mutaron en los lobos solitarios, «mucho más difíciles de detectar y con inmensa autonomía, aunque ello supusiera renunciar a capacidad de atentar». La irrupción de los reclutadores es consecuencia del fin del reinado de Al Qaeda y la llegada de la irracional dictadura del Daesh.