Crisis en la Conselleria de Justicia: dimite la directora general y Bravo cesa al subsecretario

La directora general de Justicia, Maria Àngels García Vidal, ha presentado su dimisión a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha decidido cesar en sus funciones al subsecretario de esta Conselleria, Luis Felipe Martínez.

Según han informado a Efe fuentes del departamento que dirige Bravo, la dimisión de García Vidal se ha producido por motivos personales y no guarda relación con desavenencia alguna con la máxima responsable de la Conselleria, que todavía no ha decidido si acepta o no esta dimisión.

Respecto al cese de Luis Felipe Martínez, las mismas fuentes han señalado que la consellera ya ha dado explicaciones al afectado.

Los cambios en el organigrama de la Conselleria se harán efectivos en cuanto sea informado el pleno del Consell en su reunión semanal, algo que no sucederá en la de mañana sino previsiblemente en la siguiente, han señalado desde Justicia.