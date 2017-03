Padres impulsan en Valencia una manifestación contra el modelo lingüístico

valencia. La Plataforma 'No al Decretazo, sí a la Elección', que engloba a padres críticos con el decreto que regula el modelo lingüístico, ha impulsado una manifestación para el próximo sábado en Valencia que partirá, si no hay cambios, desde el Jardín Botánico a las 17 horas. La comunicación ya se ha remitido a la Delegación del Gobierno y están a la espera de la respuesta, según indicaron desde la entidad.

Las mismas fuentes explicaron que la principal reivindicación es que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza de sus hijos y dejaron claro que no están en contra del valenciano, «pues flaco favor les haríamos si no quisiéramos que se les enseñara». «Defendemos el castellano, el valenciano, no el catalán, y la libre elección», añadieron. Tampoco comparten el sistema ideado por la conselleria, donde los padres de los centros no tienen capacidad de decisión más allá de los representantes del consejo escolar.

Al acto está previsto que se sumen también plataformas valencianistas, muy críticas con la lengua autóctona normativa que se enseña en las escuelas, sindicatos que rechazan la normativa del Consell e incluso entidades de Alicante que se han mostrado especialmente activas, como Idiomas y Educación.

Las mismas fuentes explicaron que una vez cuenten con el visto bueno de la Delegación del Gobierno darán a conocer una serie de guías y requisitos a cumplir por todas las entidades participantes. Hasta el momento se han celebrado protestas en Alicante ciudad y en Torrevieja y se han presentado tres recursos ante el Tsjcv por parte de otros tantos sindicatos docentes.