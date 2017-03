El modelo lingüístico del Consell suma la tercera impugnación en los tribunales

El decreto que regula el nuevo modelo lingüístico de los colegios sigue generando rechazo entre parte de la comunidad educativa. Mientras que en los tribunales se ha presentado ya un tercer recurso, continúan organizándose protestas en la calle con los padres como protagonistas. Hoy llega el turno de Torrevieja mientras que a finales de mes se prevé otra manifestación en Valencia ciudad, donde el 83% del alumnado cursa sus estudios con el castellano como lengua principal.

En cuanto a la vía judicial, el protagonista es el sindicato de profesores Anpe-cv, a la sazón el tercero en representación en la educación pública valenciana. Desde la organización explicaron que la pasada semana se interpuso el recurso en el Tsjcv y que una vez sea admitido se formalizará el escrito de demanda.

Son varios los argumentos que se defenderán en el mismo. Se considera que el decreto vulnera «gravemente» el derecho a la educación y a la igualdad al crearse «agravios comparativos en función de la modalidad escogida por cada centro». Una diferenciación entre alumnos, siempre según las mismas fuentes, que no tiene base pedagógica. De esta forma Anpe muestra su rechazo a la certificación automática del nivel de idiomas, que será más alta en las modalidades avanzadas -con más valenciano- respecto a las intermedias e inexistente en las básicas, donde predomina el castellano.

También hay que recordar que sólo los centros que apuesten por las primeras podrán vehicular el máximo número de áreas en inglés que permite el decreto del Consell, mientras que los niveles básicos deberán conformarse con el mínimo fijado.

Premios por contratar docentes despedidos en los concertados La Conselleria de Educación, las patronales concertadas y la mayoría de los sindicatos con representación en la red ratificaron ayer el acuerdo de recolocación de profesorado, que incluirá una serie de incentivos para los centros que contraten docentes despedidos por la supresión de aulas por parte de la administración o por la no renovación de un concierto. Entre estos 'premios' destaca la posibilidad de que se les autoricen programas de refuerzo o de educación compensatoria previamente denegados siempre que recoloquen profesorado de esta bolsa, o que a la hora de contratar docentes para cubrir jubilaciones parciales, la conselleria pague por estos 'relevistas' una jornada completa y no sólo por las horas lectivas que dejará de impartir el anterior profesional. Para el sindicato Fsie, el mayoritario, la valoración es «muy positiva» al ratificarse el acuerdo «de cara a un proceso de renovación de conciertos complejo». El único que no lo firmó, USO CV, consideró que se busca abaratar despidos al desaparecer la indemnización incentivada, que se tenía que reclamar por vía judicial, y criticó que el preacuerdo, firmado ya en julio, apenas ha servido reubicar docentes pese a que se permitía desde entonces.

Desde Anpe se argumenta además que la normativa va contra «las condiciones laborales de los docentes, al no prever un itinerario formativo para el profesorado que permita, en horario lectivo, obtener la formación necesaria para llevar a cabo las modalidades planteadas». También se añade que crea «inseguridad» en las plantillas y provocará supresiones de puestos. No hay que olvidar que el modelo será único para todos los alumnos. Es decir, la diferencia actual entre líneas de valenciano o castellano desaparecerá, por lo que ya no servirá de freno para la fusión de unidades o aulas.

Las citadas fuentes explican además que «vulnera la libertad de cátedra del docente, obligándole a utilizar castellano, valenciano o inglés en una materia obviando su criterio», por ejemplo si atiende a alumnos que no dominan la lengua en cuestión, o que atenta contra la autonomía de los centros, que «han de escoger modelo a partir de cierto nivel que la administración impone e impide retroceder en un futuro».

Con este paso el sindicato se suma a Csif y a USO, cuyas secciones de enseñanza en la Comunitat ya han presentado sus correspondientes recursos. Desde Anpe señalaron que pedirán la suspensión cautelar para que el próximo septiembre no se inicien los cambios. Al fin y al cabo, los centros podrían continuar aplicando el sistema plurilingüe de 2012.

Por otro lado, entidades y partidos como Idiomas y Educación, Fcapa o el PP también han anunciado que irán por la vía judicial, si bien aún no han concretado sus demandas. Además, es una opción que valora la federación de Apas Gabriel Miró, mayoritaria en Alicante, que el domingo aprobó en sus asambleas la campaña 'Valenciano Sí, Castellà també', en la que se defiende la libertad de las familias en la elección de la lengua vehicular.

Las movilizaciones

En síntesis, reclaman que los niveles en castellano también tengan acreditaciones de idiomas y puedan aumentar el peso del inglés igual que los de valenciano. Además se pide que el modelo sea refrendado en consultas a los padres. La federación ya ha contactado con organizaciones como Idiomas y Educación y Concapa, protagonistas de la protesta del viernes, con la idea de adherirse a próximas movilizaciones.

De momento el siguiente paso se da hoy en Torrevieja, donde las Ampas del municipio han convocado una manifestación al considerar que el decreto implica «una inmersión lingüística en valenciano» y va contra «nuestra lengua materna, el castellano». Además la plataforma 'No al decretazo, sí a la elección', conformada por familias críticas con el modelo del Consell, tiene previsto impulsar una protesta en la capital para finales de marzo. De hecho ya han presentado la comunicación a la Delegación del Gobierno.