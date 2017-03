La justicia encarcela a un financiero que estafó a una mujer que perdió la casa

valencia. Justicia 12 años después, pero al menos justicia. Pilar Martínez esperaba desde 2005 una sentencia firme por la estafa sufrida a manos de José Gamero, Vicenta Luisa Almarche y Jorge Medina. La valenciana perdió su casa tras un traicionero préstamo con intereses disparados que la dejó con un agujero financiero y emocional. Tras más de una década de lucha, el Tribunal Supremo le ha mostrado la luz al final del túnel. En una sentencia firme, el máximo órgano judicial confirma una pena de dos años y medio de prisión para los tres pro cesados, así como el pago de una indemnización a la víctima y la responsabilidad civil subsidiaria de Finanziamar y Lago de Luna, las firmas desde las que actuaron los condenados. Tras la sentencia del Supremo, la Audiencia emitió un auto por el que instaba a los tres acusados a ingresar en prisión con este miércoles como fecha límite. La justicia también conmina a los procesados a ingresar la multa de 2.400 euros que les impone la sentencia. El financiero José Gamero ya tenía antecedentes penales por estafa y apropiación indebida.

«Voy a por todas»

La justicia está haciendo gestiones para comprobar la solvencia de los acusados de cara al pago de la responsabilidad civil y la multa que tienen que asumir tras la confirmación de la condena por parte del Supremo. «Yo voy a ir hasta el final a por todas», asegura Pilar Martínez, la valenciana que perdió su casa y que ha logrado salir adelante con la indispensable ayuda de sus hijos.

Tras la resolución del Tribunal Supremo, los tres procesados propusieron a la víctima un acto de conciliación, al tiempo que depositaron 2.000 euros, medida rechazada por la afectada.

Ella tiene muy clara cuál va a ser su postura a partir de ahora. «Quiero que me paguen. Si no lo hacen, voy a pedir que cumplan hasta el último día de cárcel y que no tengan ningún privilegio penitenciario», sostuvo la mujer a LAS PROVINCIAS.