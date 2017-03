«Volviendo a casa quiero ser libre, no valiente»

valencia. «Volviendo a casa no quiero ser valiente, quiero ser libre». Con este mensaje tan directo plasmado ayer en una pancarta anónima se puede resumir la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista que congregó en el centro de Valencia a decenas de miles de personas en una marcha multitudinaria que ocupó calles como Colón, Xàtiva o San Vicente Mártir durante buena parte de la tarde.

Se trató de una manifestación convocada a imagen y semejanza de otras en hasta 50 ciudades distintas de todo el globo. Transcurrió sin incidentes y en medio de un ambiente festivo, protagonizado por miles de mujeres, sobre todo jóvenes, que enarbolaban mensajes reivindicativos. Esas pancartas anónimas exhibían lemas como «som les nétes de les bruixes que no poguereu cremar», «no es un caso aislado, es el patriarcado» o «ni golpes que lastimen ni palabras que hieran», entre decenas de otros mensajes.

«Es terrorífico cómo nos están matando», explicó Teresa Meana, portavoz de la coordinadora. «Este año tenemos la intención de poner el foco en las mujeres refugiadas. No se las visibiliza y sufren una violencia sexual impresionante por parte de los policías de los países que atraviesan, de las mafias y t de sus propios compañeros en los campos y cargan con toda la cadena de cuidados», comentó la portavoz de la entidad organizadora: «Son mujeres que huyen de la violencia machista, de la persecución por ser activistas feministas o ecologistas, que huyen por su condición de lesbianas o mujeres trans. Pensamos que estas razones deberían ser objeto de asilo».

Además de decenas de miles de mujeres anónimas, a la manifestación acudió la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mònica Oltra; la consellera de Agricultura, Elena Cebrián; la de Justicia, Gabriela Bravo; la titular de Sanidad, Carmen Montón; el de Educación, Vicent Marzà; el de Hacienda, Vicent Soler; y la directora general de Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat, Maria Such; así como el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Las autoridades salieron prácticamente los últimos desde el Parterre: eran las 20.30 horas cuando comenzaron a andar, lo que da cuenta de lo masiva que fue la manifestación.

«He venido porque si no nos movemos nosotras, nadie lo hará», decía Elena, estudiante. «He tenido que dejar a los niños con la niñera pero no podía perderme esto, es muy grande», aseguraba María Salvador, madre de dos pequeños, que ejemplificaba en su persona los problemas para conciliar de miles de mujeres en toda la C. Valenciana. Acudieron colectivos como las «iaiaflautas» o Lambda, entre otros.

Homenaje de las Corts

Las Corts celebrará hoy un homenaje a diez mujeres. Entre las galardonadas de este año se encuentran la poetisa valenciana Paca Aguirre; la catedrática de Filosofía e investigadora del Instituto Universitario de la Don, Neus Campillo; y la jefa de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario de Alicante, Nieves Díaz. También serán premiadas la abogada Concepción Collado; o la la catedrática de Escultura de la facultad de Bellas Artes de Valencia, Maribel Doménech, entre otras.