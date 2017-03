Cuatro de cada diez plazas ofrecidas del Consell para refugiados están mal comunicadas

Un repaso a los 72 municipios en los que el Consell ofreció alojamiento para refugiados permite obtener otra conclusión: casi un 40% de estas localidades se encuentran en zonas rurales o mal comunicadas, sin proximidad excesiva a autovías o grandes vías de circulación. El dato en si es criticable porque no permitiría una suficiente inserción o transporte adecuado de los inmigrantes, pero contrasta además con otro hecho: el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya había rechazado previamente algunos alojamientos propuestos por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por esta razón.

Un centenar de acogidos frente al millar anunciado «La cifra es ridícula». Así de taxativo se mostraba en febrero el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, al valorar el número de refugiados sirios llegados hace un año a España y a la Comunitat. Por aquel entonces, en todo el territorio nacional habían sido acogidos algo más de 500 desplazados. De ellos, una docena en territorio valenciano. «Hasta 65.000 seres humanos siguen atrapados en Grecia», lamentaron desde la ong. Un año después, la cifra no es mucho más halagüeña. Desde junio de 2016 hasta la actualidad, un total de 96 refugiados de Siria están en la Comunitat, según cifras de la Delegación del Gobierno. El dato queda muy lejos de las 1.392 plazas puestas sobre la mesa por la lista de plazas de acogimiento del Consell o los 1.100 desplazados que el Ejecutivo valenciano se ofreció a traer a la Comunitat en un barco fletado por el propio Consell. La medida fue rechazada por el Gobierno central, quien recordó que las competencias en políticas migratorias y de acogimiento no están en manos de la Generalitat Valenciana. En septiembre, Amnistía Internacional también denunció que el Consell ignoraba la situación exacta de 1.000 solicitantes de asilo en la Comunitat. «No hay información del Gobierno que constate que saben cuál es su situación», subrayó Beltrán en una entrevista con LAS PROVINCIAS. La ong pidió a la Generalitat datos sobre lugares de residencia de los refugiados, si trabajaban o si los niños estaban escolarizados en una reunión con Oltra y Ximo Puig. Medio año después, desde el Consell no se ha facilitado públicamente más información.

Y la titular de la cartera, la consellera y vicepresidenta Mónica Oltra, era consciente de este extremo cuando estableció la «relación de infraestructuras para la acogida de personas refugiadas». Este es el asunto con el que se refiere la responsable del Consell a la cuestión en la respuesta parlamentaria que dio a la diputada popular María José Catalá al preguntar esta por el dispositivo para recibir a los desplazados por el conflicto de Siria. Y en el texto se explica que no se incluye en la relación de plazas «las habitaciones de particulares, ofrecidas por familias de acogida, dado que la respuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue «considerarlas un recurso inadecuado por los problemas de comunicación que se generarían», según consta en la respuesta parlamentaria. Precisamente la petición del PP es la que ha hecho que mañana Oltra comparezca en Les Corts «para explicar qué medios ha ofrecido la Generalitat al Gobierno de la nación para acoger a los refugiados sirios que lleguen a España», como consta en la convocatoria del Pleno que tendrá lugar el miércoles.

28 de 72 municipios

Como desveló en exclusiva LAS PROVINCIAS, las 1.392 plazas para refugiados ofertadas por el Gobierno autonómico en la Comunitat incluían polideportivos a pleno rendimiento de utilización, centros de día empleados por jubilados, albergues en zonas apartadas y sin camas, pisos en obras o viviendas sociales alguna de ellas ocupada ya por personas en situación de precariedad.

Alcublas, Chera, Zarra, Cinctorres, Eslida o Banyeres de Mariola, así hasta casi una treintena de municipios (28 concretamente) incluidos en la lista de alojamientos ofertados por el Consell al Gobierno -de un total de 72 localidades-, están en zonas alejadas de infraestructuras principales de transporte o autovías, uno de los requisitos puestos sobre la mesa por el Ministerio como indispensable para la recepción de los inmigrantes desplazados.

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas rechazaron el lunes ofrecer cualquier respuesta al reportaje publicado por este periódico y remitieron a la comparecencia pública de Mónica Oltra en Les Corts. No obstante, un anterior responsable autonómico explicó a LAS PROVINCIAS algunas de las razones por las que el Consell eligió este sistema de predominancia de los escenarios rurales. La intención de no crear guetos de refugiados enclavando su acogimiento en grandes ciudades era uno de los motivos de elegir escenarios no muy poblados. Otra intención era combatir el problema de la desertización que acucia al mundo rural de la Comunitat, poblando pequeños municipios con familias de refugiados, y los colegios con los niños desplazados.

Sin colegios o ambulatorios

A comienzos de febrero, este diario ya se hizo eco de la respuesta dada por el Gobierno central al senador de Compromís Carles Mulet sobre el ofrecimiento del Consell para acoger a refugiados. De las 1.400 plazas ofrecidas por la Generalitat, el 80% fueron consideradas «no adecuadas» por el Ejecutivo.

Entre las razones también se subrayaba el incluir viviendas alejadas de infraestructuras como colegios o centros de salud o en un estado de mantenimiento «no apto» para su utilización. La respuesta remitida a Mulet citaba como ejemplo un espacio para mayores del Ayuntamiento de Valencia, ofrecido por la Generalitat, en «malas condiciones», donde describe una fotografía de actos vandálicos, puertas rotas y destrozos en cableado y tuberías.

La oferta de plazas del Consell también incluía pisos o habitaciones en viviendas con inquilinos de disponibilidad temporal, por lo que tampoco se ajustan a las necesidades de estabilidad de los desplazados.