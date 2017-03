Javier Quesada, presidente de los Premios Rey Jaime I: «Esperamos que el Rey venga todos los años»

Javier Quesada sustituyó a fines del año pasado a Santiago Grisolía como presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rey Jaime I y director general de la Fundación de Estudios Avanzados. El primer gran acto que ha organizado es 'Mujer, ciencia y empresa. Presente y Futuro' que se celebra hoy con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora.

¿Cree que la Fundación ha dejado de lado a la mujer?

No. De hecho, a nosotros nos gustaría ver a más mujeres premiadas. Hasta ahora hay 9 de un total de 120. Pero nosotros no somos causa sino consecuencia de que en el mundo de la ciencia y la empresa la mujer ha entrado tarde.

¿Qué hacen para cambiarlo?

Por ejemplo la jornada del lunes. Pero además tratamos de introducir más jurados femeninos. Este año hemos invitado a seis mujeres premios Nobel, pero no han podido venir. Pienso y espero que la tendencia es a que con el tiempo haya cada vez más mujeres galardonadas.

¿Cómo se presentan los premios este año?

Ya tenemos la confirmación de 18 Nobel para estar en el jurado. Esperamos llegar a la veintena. Vamos a traer algunos que nunca han venido y hemos retirado a algunos que han estado muchos años. La idea es darnos a conocer más. Estamos seleccionando al resto del jurado intentando que sean del máximo nivel. En cuanto a las candidaturas creo que estaremos como otros años entre los 200 y los 220.

¿Preparan alguna novedad para esta nueva edición?

Vamos a traer de nuevo a jurados jóvenes, como ya hicimos el año pasado con muy buen resultado. Y en esta ocasión a las visitas organizadas acudirán no sólo los nobeles sino también el resto. Repito: Queremos que nos conozcan, que hablen de nosotros.

¿No cree que a estos premios les hace falta una mayor promoción, ser más conocidos?

Sí. Y más si los comparamos con los de la Fundación Princesa de Asturias. Ellos tienen premios al Deporte y otros de categorías más populares que les dan mucha imagen. Pero nosotros tenemos que mejorar. Aunque somos diferentes. Desde la Fundación intentamos premiar actividades que se han hecho en España. El ganador puede ser extranjero pero el grueso de su actividad tiene que haber sido realizada en nuestro país porque queremos reconocer a los que crean empleo y riqueza aquí. Mientras que los Asturias premian a nivel mundial. Somos diferentes.

¿Cómo van a realzar su imagen?

Estamos intentando conseguir un mayor respaldo de la Casa Real. Esperamos que nos confirmen en breve que el Rey vendrá todos los años a la entrega y con ello los premios tendrán una fecha fija, un factor que facilitará la organización. En este sentido hemos hecho ya mucho con que la Lonja se asocie al lugar donde se otorgan los premios como también las capillas del convento de Santo Domingo se relacionan con las deliberaciones de los jurados.

¿Van a cambiar la cara a la Fundación?

Queremos modernizar la entrega introduciendo imágenes y música y, sobre todo, que los protagonistas sean los premiados no el entorno, me refiero a políticos y otras autoridades. Son ideas con las que Santiago Grisolía estaba totalmente de acuerdo pero que por su edad no pudo introducir y ahora me toca a mí.

Dice que les gustaría ser más conocidos por el público. ¿Cómo lo van a hacer?

Queremos rescatar el Alto Consejo Consultivo con conferencias con la idea de organizar todos los años al menos seis. También pretendemos empezar a rescatar a antiguos premiados para que nos cuenten cómo les ha ido tras el premio. Nuestra idea es tener una posición más activa para ofrecer a la ciudad un foro de empresa y ciencia. Organizar actividades que sirvan para ligar los premios aún más con la ciudad.

¿Y la ayuda de la Generalitat?

El presidente Puig ya nos dijo que no podía asumir el premio al Compromiso Social, pero sí que se ha comprometido con el de Investigación Básica.

¿Y los patrocinadores privados?

La cultura del mecenazgo debe ir calando entre los españoles. Tendremos que aprender que puedes pagar un parque y ponerle tu nombre. La ventaja de esto es que no dependes de los presupuestos. Yo visito a muchas empresas para conseguir su respaldo. Hay que tener en cuenta de que existen muchas formas de ayudar. Se puede empezar colaborando o copatrocinando un premio.

¿Cree que puede haber transferencia entre empresa y universidad?

Es más fácil con las multinacionales que con las pequeñas empresas. Un empresario que no ha estudiado no sabe lo que la universidad le puede dar. La segunda generación es básica porque ya tiene formación. Al mismo tiempo, la universidad tiene que cambiar algunos hábitos como trabajar por objetivos, cumplir los plazos...