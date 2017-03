Hazte Oír anuncia que pondrá en circulación un nuevo autobús y visitará Valencia a partir de la próxima semana

Jo recorde quan van vindre a l'institut on jo estudiava i en clase de religió ens fan passar un video d'un abort, tal qual, en directe, d'un xiquet que deuria d'estar ja prou madur, per que veiem com el traien a troços desmembrat, molt explicit el video que ens va passar el cura dels collons sense consultar als nostres pares si el podiem vore, ni advetir-nos a nosaltres del que anavem a vore, i sense pertanyer aquell passe clandestí, a cap pla d'estudis. Jo tindria 15 anys en aquell moment, més o menys.