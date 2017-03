La Ley de Costas tumba el plan para proteger el litoral en cuatro pueblos de la Comunitat

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio sigue adelante con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) independientemente de la violación de la normativa estatal y los errores que contiene el plan, que han sido denunciados por los afectados.

Entre ellos se incluye el que la Conselleria ha ignorado en la redacción del plan una orden ministerial que desarrolla la Disposición Transitoria 7ª de la Ley de Costas que tumba el Pativel en cuatro municipios de la Comunitat: Alicante, Santa Pola, Xilxes y Oliva.

En estos momentos, y según las fuentes consultadas, la orden se encuentra en tramitación en el Consejo de Estado y está a punto de recibir el definitivo visto bueno.

El Pativel, del que acaba de terminar el periodo de exposición pública y se están estudiando las alegaciones, pretende impedir la edificación en los mil metros más próximos a la costa en 34 zonas de la Comunitat. Afectará a 6.700 hectáreas de la franja litoral. El plan ha provocado el rechazo de vecinos y ayuntamientos de todos los signos políticos, ya que consideran que invade competencias municipales además de dejar sin valor un buen número de propiedades sin conceder indemnización alguna.

La orden, que será emitida conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Medio Ambiente, ya estaba redactada durante el periodo en el que el Gobierno estuvo en funciones. Ahora, según señala José Todolí, portavoz del PP en Oliva, está de nuevo en marcha y a punto de hacerla efectiva.

Denuncia ante la comisión de Peticiones de la UE

Los afectados de los 75 municipios de la Comunitat fue que el siguiente paso será presentar una queja ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo contra el Pativel. Las alegaciones presentadas denuncian, entre otros extremos, que la norma invade competencias municipales y nacionales, además de haber utilizado datos que ya no son válidos, como planes que no están en vigor. Además, la cartografía impide a muchos propietarios saber si son o no afectados. Así, viviendas, masías u otras instalaciones en una línea de dos kilómetros hasta la costa tienen limitada las actuaciones.