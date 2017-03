«No lo volvería a hacer en la vida»

«La niña estaba dormidita y muy cansada», «sólo salí un momento a 500 metros pero se alargó» o «la ventana es muy difícil de abrir». Estos fueron los argumentos esgrimidos ayer ante el juez por la mujer detenida tras dejar sola a su hija en su vivienda, situada en un séptimo piso de Alicante. La menor tuvo que ser rescatada 'in extremis' por los bomberos y la tragedia se rozó el miércoles, cuando la pequeña estaba agarrada a un ventanal con sus manos, su cuerpo en el exterior y los pies apoyados en una estrechísima repisa de la fachada de la finca. Pese a las excusas, la progenitora se mostró visiblemente afectada y arrepentida, hasta el punto de lanzar una promesa en su comparecencia judicial: «No lo haré más en mi vida»

La progenitora acudió a los juzgados acompañada por su abogado, sin parar de llorar y envuelta por una nube de periodistas y reporteros gráficos. Finalmente, el titular del juzgado de instrucción número uno de Alicante, en funciones de guardia, optó por dejarla en libertad, aunque figura como investigada en una causa abierta por delito de abandono de menor. Así lo indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El letrado de la madre, José Javier Sáez, confía ahora en que no quiten a su defendida la tutela de la niña. Durante su declaración, según desveló el abogado, la madre expuso que «salió un momento» a hacer una gestión a 500 metros. Pero parece que ese momento «se alargó», sin ahondar en los motivos.

La investigada también se aferró a que la niña estaba «muy dormidita» tras haberse acostado a las nueve de la noche y asegurar que estaba «muy cansada». La progenitora añadió que su pequeña nunca había protagonizado una imprudencia de semejante calibre y se amparó en que la ventana que da a la plaza es «difícil de abrir». Según mantuvo, «jamás» imaginaba que la menor de cinco años pudiera abrirla. Pese a estos argumentos en su descargo, el abogado agregó que la madre está muy arrepentido. «No lo volvería a hacer en la vida», prometió.

Los padres de la menor no viven juntos. Siguiendo el régimen de visitas, pasará el fin de semana con el padre y Sáez espera que la niña regrese el lunes con su defendida. «No hay ninguna medida ni nadie ha solicitado nada para que la niña no esté con su madre cuando salga del colegio, que es cuando le toca». La pareja lleva divorciada unos cinco años y el abogado confirmó que el padre de la niña no se ha personado en la causa.

El letrado aseguró que la del miércoles fue la primera vez que la madre dejó a la menor sola. Defendió que ha estado «luchando durante cuatro años por la custodia de la niña, para que se cumplieran el régimen de visitas, y siempre muy preocupada por su hija».